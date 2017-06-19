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    Йозеф Блаттер: «Информаторы вроде легкоатлетки Степановой похожи на ябед в школе»

    Теги бег допинг сборная России сборная России жен Йозеф Блаттер Юлия Степанова (Русанова)

    Бывший президент ФИФА Йозеф Блаттер заявил, что такие осведомители, как легкоатлетка Юлия Степанова, поступают неправильно, предоставляя информацию о других атлетах.

    Напомним, что россиянка вместе с мужем Виталием Степановым, бывшим сотрудником РУСАДА, стали главными героями фильма о допинге в российской легкой атлетике на немецком телеканале ARD.

    После выхода фильма Всемирное антидопинговое агентство (WADA) инициировало расследование, итогом которого стало отстранение россиян от международных стартов.

    «Она хочет поехать на Олимпиаду, а теперь все говорят, что это позор, что она не была допущена, потому что она информатор. Скоро осведомителям будет позволено все.

    Но если ты информатор, это тоже неправильно. В школе, если есть ученик, который все докладывает учителю, то… Да, они похожи на ябед в школе», – сказал Блаттер.

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