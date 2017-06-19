Бывший президент ФИФА Йозеф Блаттер заявил, что такие осведомители, как легкоатлетка Юлия Степанова, поступают неправильно, предоставляя информацию о других атлетах.

Напомним, что россиянка вместе с мужем Виталием Степановым, бывшим сотрудником РУСАДА, стали главными героями фильма о допинге в российской легкой атлетике на немецком телеканале ARD.

После выхода фильма Всемирное антидопинговое агентство (WADA) инициировало расследование, итогом которого стало отстранение россиян от международных стартов.

«Она хочет поехать на Олимпиаду, а теперь все говорят, что это позор, что она не была допущена, потому что она информатор. Скоро осведомителям будет позволено все.

Но если ты информатор, это тоже неправильно. В школе, если есть ученик, который все докладывает учителю, то… Да, они похожи на ябед в школе», – сказал Блаттер.