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    МОК прекратил сотрудничество с «Макдоналдс», продолжавшееся с 1976 года

    Теги бизнес МОК Пхенчхан-2018

    Международный олимпийский комитет (МОК) прекратил сотрудничество с крупнейшей в мире сетью ресторанов быстрого питания McDonald’s.

    McDonald’s являлся одним из спонсоров МОК с 1976 года, а в 2012 году продлил соглашение с организацией на восемь лет. Однако в данный момент было принято решение закончить сотрудничество.

    Последняя сделка компаний стоила около 100 миллионов долларов. О причинах разрыва контракта не сообщается.

    Тем не менее, McDonald’s все равно останется спонсором Пхенчхана-2018 и будет поставлять еду в олимпийскую деревню Игр.

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