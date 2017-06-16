МОК прекратил сотрудничество с «Макдоналдс», продолжавшееся с 1976 года

Международный олимпийский комитет (МОК) прекратил сотрудничество с крупнейшей в мире сетью ресторанов быстрого питания McDonald’s.

McDonald’s являлся одним из спонсоров МОК с 1976 года, а в 2012 году продлил соглашение с организацией на восемь лет. Однако в данный момент было принято решение закончить сотрудничество.

Последняя сделка компаний стоила около 100 миллионов долларов. О причинах разрыва контракта не сообщается.

Тем не менее, McDonald’s все равно останется спонсором Пхенчхана-2018 и будет поставлять еду в олимпийскую деревню Игр.