Восьмикратный олимпийский чемпион Усэйн Болт рассказал о своих амбициях в футболе.

«У меня есть стремление стать одним из 50 лучших футболистов, если у меня будет возможность играть регулярно. Хочу быть нападающим, который забивает минимум 20 голов за сезон.

Я люблю этот вид спорта, и такая мысль была у меня уже давно. В последние несколько месяцев я разговаривал с клубами, и были возможности, но пока что ничего конкретного. Посмотрим, что будет.

Футбол с физической точки зрения очень сложный вид спорта, и я уже немолод, но, думаю, что смогу хорошо играть года четыре», – сказал Болт в интервью So Foot Magazine.

Ранее сообщалось, что ямайский бегун будет тренироваться с дортмундской «Боруссией».