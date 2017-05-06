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    Усэйн Болт: «Хочу войти в топ-50 футболистов мира и забивать по 20 голов за сезон»

    Теги бег Усэйн Болт сборная Ямайки

    Восьмикратный олимпийский чемпион Усэйн Болт рассказал о своих амбициях в футболе.

    «У меня есть стремление стать одним из 50 лучших футболистов, если у меня будет возможность играть регулярно. Хочу быть нападающим, который забивает минимум 20 голов за сезон.

    Я люблю этот вид спорта, и такая мысль была у меня уже давно. В последние несколько месяцев я разговаривал с клубами, и были возможности, но пока что ничего конкретного. Посмотрим, что будет.

    Футбол с физической точки зрения очень сложный вид спорта, и я уже немолод, но, думаю, что смогу хорошо играть года четыре», – сказал Болт в интервью So Foot Magazine.

    Ранее сообщалось, что ямайский бегун будет тренироваться с дортмундской «Боруссией».

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