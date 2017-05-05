Президент России Владимир Путин сообщил, что страна в будущем, возможно, вновь попытается получить право на проведение Олимпийских игр.

«Что касается места проведения, то у нас есть несколько городов, которые могут принять летние Олимпийские игры. Это, конечно, Сочи, но также еще и Санкт-Петербург и, вероятно, Казань.

Пока мы не будем делать каких-то определенных заявлений. В 2014 году мы успешно провели зимние Олимпийские игры в Сочи. Но я не исключаю, что Россия вновь будет бороться за право проведения Олимпиады», – рассказал Путин.