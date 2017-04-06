Дистанция 50 км в спортивной ходьбе может быть исключена из программы Олимпиад и чемпионатов мира

По меньшей мере 60 ходоков из разных стран мира планируют отправить петицию главе Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) Себастьяну Коу с просьбой оставить дистанцию 50 км в программе Олимпийских игр и чемпионатов мира.

На заседании Совета IAAF в Лондоне 12-13 апреля будет обсуждаться возможное изменение в программе спортивной ходьбы в рамках Игр. С подобной инициативой выступил Международный олимпийский комитет (МОК).

Как один из вариантов рассматривается замена 20 км и 50 км гонок на полумарафон (21,1 км).

Спортсмены попросили не исключать дисциплину из программы Токио-2020, а после Игр провести обсуждение смены формата соревнований.

«Олимпийцы, спортсмены твердо убеждены в том, что МОК должен включать, а не убирать из программы такие дисциплины, как 50 км», – говорится в петиции.