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    Дистанция 50 км в спортивной ходьбе может быть исключена из программы Олимпиад и чемпионатов мира

    Теги спортивная ходьба чемпионат мира МОК IAAF Себастьян Коу Токио-2020

    По меньшей мере 60 ходоков из разных стран мира планируют отправить петицию главе Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) Себастьяну Коу с просьбой оставить дистанцию 50 км в программе Олимпийских игр и чемпионатов мира.

    На заседании Совета IAAF в Лондоне 12-13 апреля будет обсуждаться возможное изменение в программе спортивной ходьбы в рамках Игр. С подобной инициативой выступил Международный олимпийский комитет (МОК).

    Как один из вариантов рассматривается замена 20 км и 50 км гонок на полумарафон (21,1 км).

    Спортсмены попросили не исключать дисциплину из программы Токио-2020, а после Игр провести обсуждение смены формата соревнований.

    «Олимпийцы, спортсмены твердо убеждены в том, что МОК должен включать, а не убирать из программы такие дисциплины, как 50 км», – говорится в петиции.

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