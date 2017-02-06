Эфиопский бегун проведет минимум три года в тюрьме из-за положительного допинг-теста на мельдоний

Эфиопский бегун-марафонец Гирмай Бирахун проведет как минимум три года в тюрьме за использование допинга.

В допинг-пробе 22-летнего спортсмена, взятой во внесоревновательный период, был обнаружен мельдоний.

По новому закону спортсмен, уличенный в применении допинга, подлежит тюремному заключению сроком от трех до пяти лет.

«В следующем месяце Эфиопия впервые тюремным заключением накажет легкоатлета за применение допинга.

С точки зрения спортсмена – мне жаль его. Он проведет в тюрьме минимум три года. Это очень суровое наказание. Он будет первым эфиопским спортсменом, которого посадят в тюрьму. Поэтому он ревет не переставая с того дня, как узнал это. Но мне нужно заботиться о том, чтобы защитить всех, а не думать об одном человеке.

Некоторые спортсмены винят меня в этой ситуации. Но закон приняло государство, да и допинг-пробу проверял не я», – рассказал президент Федерации легкой атлетики Эфиопии Хайле Гебреселассие.