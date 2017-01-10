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    20 национальных антидопинговых агентств потребовали отстранить всех российских спортсменов от соревнований

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    20 национальных антидопинговых агентств потребовали отстранить всех российских спортсменов от соревнований.

    К такому соглашению организации пришли во время встречи в Дублине. Основанию этому послужили «новые неопровержимые доказательства из второй части доклада Ричарда Макларена».

    «Эти санкции должны действовать, пока Россия не примет заслуживающие доверия и соответствующие кодексу WADA меры по борьбе с допингом в стране», – рассказала глава Немецкого антидопингового агентства Андреа Готцманн.

    Организации считают, что к стартам могут быть допущены только некоторые российские спортсмены, которые пройдут определенную систему проверки. И даже в этом случае они должны будут выступать не под флагом сборной России, а только как нейтральные спортсмены.

    Требование было подписано антидопинговыми организациями Бельгии, Канады, Дании, Эстонии, Финляндии, Франции, Ирландии, Японии, Хорватии, Голландии, Норвегии, Польши, Словении, Испании, Швеции, Швейцарии, ЮАР, Германии, США и Австрии.

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