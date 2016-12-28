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    Анна Анцелиович: «Конечно, мои слова были вырваны из контекста»

    Теги допинг сборная России сборная России жен РУСАДА Анна Анцелиович

    Исполняющая обязанности генерального директора РУСАДА Анна Анцелиович сообщила, что ее слова о допинг-системе в России были вырваны из контекста.

    «Конечно, слова были вырваны из контекста. Я из часового интервью сказала много чего, в частности, что до получения ответов спортсменов и вынесения решений федерациями не имеет смысла в принципе говорить о данной ситуации, так как пока представлена только одна сторона.

    Ну а то, что я была шокирована докладом Макларена, это мои слова. Я думаю, мы им все были шокированы. И я пришла в РУСАДА до Камаева в 2010 году», – написала Анцелиович.

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