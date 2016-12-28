Исполняющая обязанности генерального директора РУСАДА Анна Анцелиович сообщила, что ее слова о допинг-системе в России были вырваны из контекста.

«Конечно, слова были вырваны из контекста. Я из часового интервью сказала много чего, в частности, что до получения ответов спортсменов и вынесения решений федерациями не имеет смысла в принципе говорить о данной ситуации, так как пока представлена только одна сторона.

Ну а то, что я была шокирована докладом Макларена, это мои слова. Я думаю, мы им все были шокированы. И я пришла в РУСАДА до Камаева в 2010 году», – написала Анцелиович.