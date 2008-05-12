Четырехкратный олимпийски чемпион Попов намерен претендовать на пост главы ОКР

Четырехкратный олимпийский чемпион по плаванию сообщил, что намерен претендовать на пост главы Олимпийского комитета России (ОКР).

«Главное сейчас заключается не в том, кто выдвинет мою кандидатуру, а в том, что сам я готов идти на выборы.

В олимпийском движении я провел достаточно длительное время, мне хорошо известны все внутренние проблемы, есть понимание, как выстраивать работу», – сказал Попов.

Ранее стало известно, что действующий глава ОКР Александр Жуков не собирается переизбираться на новый срок. Федерация лыжных гонок России и Федерация фехтования страны намерены выдвинуть в качестве кандидата на пост президента Станислава Позднякова.

Выборы главы ОКР пройдут 29 мая на олимпийском собрании.