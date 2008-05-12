Наверх
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Четырехкратный олимпийски чемпион Попов намерен претендовать на пост главы ОКР

    Теги плавание ОКР Александр Попов Водные виды

    Четырехкратный олимпийский чемпион по плаванию Александр Попов сообщил, что намерен претендовать на пост главы Олимпийского комитета России (ОКР).

    «Главное сейчас заключается не в том, кто выдвинет мою кандидатуру, а в том, что сам я готов идти на выборы.

    В олимпийском движении я провел достаточно длительное время, мне хорошо известны все внутренние проблемы, есть понимание, как выстраивать работу», – сказал Попов.

    Ранее стало известно, что действующий глава ОКР Александр Жуков не собирается переизбираться на новый срок. Федерация лыжных гонок России и Федерация фехтования страны намерены выдвинуть в качестве кандидата на пост президента Станислава Позднякова.

    Выборы главы ОКР пройдут 29 мая на олимпийском собрании.

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться