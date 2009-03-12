Синхронное плавание. Мировая серия. Колесниченко выиграла золото в произвольной программе, другие результаты

Российская синхронистка Светлана Колесниченко выиграла золото в произвольной программе в соло на этапе Мировой серии в Париже.
Синхронное плавание
Мировая серия
Париж, Франция
Произвольная программа, соло
1. Светлана Колесниченко (Россия) – 95,5000
2. Елизавета Яхно (Украина) – 91,5667
3. Юкико Инуи (Япония) – 91,0000...
7. Александр Мальцев (Россия) – 87,2333
Произвольная программа, микст-дуэты
1. Александр Мальцев – Майя Гурбанбердиева (Россия) – 91,9333
2. Манила Фламини – Джорджо Минисини (Италия) – 89,5333
3. Ацуси Абе – Юми Адати (Япония) – 88,0333