Синхронное плавание. Мировая серия. Колесниченко выиграла золото в произвольной программе, другие результаты

Российская синхронистка Светлана Колесниченко выиграла золото в произвольной программе в соло на этапе Мировой серии в Париже.

Синхронное плавание

Мировая серия

Париж, Франция

Произвольная программа, соло

1. Светлана Колесниченко (Россия) – 95,5000

2. Елизавета Яхно (Украина) – 91,5667

3. Юкико Инуи (Япония) – 91,0000...

7. Александр Мальцев (Россия) – 87,2333

Произвольная программа, микст-дуэты

1. Александр Мальцев – Майя Гурбанбердиева (Россия) – 91,9333

2. Манила Фламини – Джорджо Минисини (Италия) – 89,5333

3. Ацуси Абе – Юми Адати (Япония) – 88,0333