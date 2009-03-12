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    Синхронное плавание. Мировая серия. Колесниченко выиграла золото в произвольной программе, другие результаты

    Теги синхронное плавание результаты Мировая серия Светлана Колесниченко сборная Италии (синхронное плавание) сборная Украины (синхронное плавание) Юкико Инуи сборная Японии по синхронному плаванию сборная России (синхронное плавание) Александр Мальцев Джорджио Минисини Манила Фламини

    Российская синхронистка Светлана Колесниченко выиграла золото в произвольной программе в соло на этапе Мировой серии в Париже.

    Синхронное плавание

    Мировая серия

    Париж, Франция

    Произвольная программа, соло

    1. Светлана Колесниченко (Россия) – 95,5000
    2. Елизавета Яхно (Украина) – 91,5667
    3. Юкико Инуи (Япония) – 91,0000...
    7. Александр Мальцев (Россия) – 87,2333

    Произвольная программа, микст-дуэты

    1. Александр Мальцев – Майя Гурбанбердиева (Россия) – 91,9333
    2. Манила Фламини – Джорджо Минисини (Италия) – 89,5333
    3. Ацуси Абе – Юми Адати (Япония) – 88,0333

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