Синхронистка Колесниченко будет выступать в дуэте с Субботиной

Олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Светлана Колесниченко будет выступать в дуэте с новой партнершей, Варварой Субботиной.

«Состав дуэта на этот этап Мировой серии – Светлана Колесниченко и Субботина Варвара. Мы везем на эти соревнования техническую программу в дуэте – это будет «Джаз», программа, с которой выступал дуэт на чемпионате мира в Будапеште. Света Колесниченко представит свою произвольную программу «Амазонка», а Варвара сделает техническое соло.

Мы планируем проверить уже на соревнованиях, как они прокатают программу, увидеть, как они смотрятся. Планируем закрыть этот сезон, а ключевой старт у нас в этом сезоне – чемпионат Европы, именно этим составом», – рассказал тренер дуэта Татьяна Данченко.

Этап Мировой серии в Париже пройдет с 9 по 11 марта.