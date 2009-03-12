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    Синхронистка Колесниченко будет выступать в дуэте с Субботиной

    Теги синхронное плавание Татьяна Данченко Светлана Колесниченко сборная России (синхронное плавание) Варвара Субботина

    Олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Светлана Колесниченко будет выступать в дуэте с новой партнершей, Варварой Субботиной. 

    «Состав дуэта на этот этап Мировой серии – Светлана Колесниченко и Субботина Варвара. Мы везем на эти соревнования техническую программу в дуэте – это будет «Джаз», программа, с которой выступал дуэт на чемпионате мира в Будапеште. Света Колесниченко представит свою произвольную программу «Амазонка», а Варвара сделает техническое соло. 

    Мы планируем проверить уже на соревнованиях, как они прокатают программу, увидеть, как они смотрятся. Планируем закрыть этот сезон, а ключевой старт у нас в этом сезоне – чемпионат Европы, именно этим составом», – рассказал тренер дуэта Татьяна Данченко. 

    Этап Мировой серии в Париже пройдет с 9 по 11 марта.

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