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    Майкл Фелпс: «Пошутил, когда предложил дуэль МакГрегору. Но если он захочет – не откажусь»

    Теги плавание Майкл Фелпс Конор МакГрегор

    23-кратный олимпийский чемпион по плаванию Майкл Фелпс прокомментировал свой твит о том, что ему стоит провести заплыв против звезды смешанных единоборств Конора МакГрегора.

    «Все до сих пор твитят про это сообщение, пересылают его друг другу. Но на самом деле я просто пошутил. Хотя если МакГрегор захочет плыть со мной – без проблем. Я посоревнуюсь с ним.

    Если я буду тренироваться до этого события хотя бы шесть месяцев, то смогу проплыть 100 м за 48 секунд. Не думаю, что МакГрегор выплывет из минуты. Так что, вероятно, я выиграю, даже если у Конора будет фора в 50 метров», – рассказал Фелпс.

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