Шведская пловчиха Сара Шестрем одержала победу на дистанции 50 м баттерфляем на чемпионате мира в Будапеште. На дистанции 100 м баттерфляем первым стал американец Калеб Дрессел.

Американка Кэтлин Ледеки стала первой на 800 м вольным стилем, для нее это 5-е золото чемпионата мира-2017 и 14-е на первенствах планеты вообще.

В смешанной эстафете 4х100 м вольным стилем победу одержала сборная США, которая установила мировой рекорд. Россияне финишировали 7-ми.

Плавание

Чемпионат мира

Будапешт, Венгрия



Женщины

50 м, баттерфляй

1. Сара Шестрем (Швеция) – 24,60 (рекорд чемпионатов мира)

2. Раноми Кромовидьойо (Голландия) – 25,38

3. Фарида Осман (Египет) – 25,39

800 м, вольный стиль

1. Кэтлин Ледеки (США) – 8.12,68

2. Ли Бинцзе (Китай) – 8.15,46

3. Леа Смит (США) – 8.17,22

Мужчины

100 м, баттерфляй

1. Калеб Дрессел (США) – 49,86

2. Кристоф Милак (Венгрия) – 50,62

3. Джеймс Гай (Великобритания) – 50,83

3. Джозеф Скулинг (Сингапур) – 50,83

Смешанная эстафета

4х100 м, вольный стиль

1. США – 3.19,60 (мировой рекорд)

2. Голландия – 3.21,81

3. Канада – 3.23,55

7. Россия – 3.25,49

Сборная России: Данила Изотов, Александр Попков, Виктория Андреева, Вероника Попова.