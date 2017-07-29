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    Плавание. Чемпионат мира. Шестрем, Дрессел и Ледеки победили, США взяли золото в смешанной эстафете, Россия – 7-я

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    Шведская пловчиха Сара Шестрем одержала победу на дистанции 50 м баттерфляем на чемпионате мира в Будапеште. На дистанции 100 м баттерфляем первым стал американец Калеб Дрессел.

    Американка Кэтлин Ледеки стала первой на 800 м вольным стилем, для нее это 5-е золото чемпионата мира-2017 и 14-е на первенствах планеты вообще.

    В смешанной эстафете 4х100 м вольным стилем победу одержала сборная США, которая установила мировой рекорд. Россияне финишировали 7-ми.

    Плавание

    Чемпионат мира

    Будапешт, Венгрия

    Женщины

    50 м, баттерфляй

    1. Сара Шестрем (Швеция) – 24,60 (рекорд чемпионатов мира)
    2. Раноми Кромовидьойо (Голландия) – 25,38
    3. Фарида Осман (Египет) – 25,39

    800 м, вольный стиль

    1. Кэтлин Ледеки (США) – 8.12,68
    2. Ли Бинцзе (Китай) – 8.15,46
    3. Леа Смит (США) – 8.17,22

    Мужчины

    100 м, баттерфляй

    1. Калеб Дрессел (США) – 49,86
    2. Кристоф Милак (Венгрия) – 50,62
    3. Джеймс Гай (Великобритания) – 50,83
    3. Джозеф Скулинг (Сингапур) – 50,83

    Смешанная эстафета

    4х100 м, вольный стиль

    1. США – 3.19,60 (мировой рекорд)
    2. Голландия – 3.21,81
    3. Канада – 3.23,55
    7. Россия – 3.25,49

    Сборная России: Данила Изотов, Александр Попков, Виктория Андреева, Вероника Попова.

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