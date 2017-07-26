Плавание. Чемпионат мира. Пеллегрини, ле Кло одержали победы, Ледеки – 2-я, Попова – 4-я
Сегодня на чемпионате мира по водным видам спорта в Будапеште проходят финальные заплывы.
Плавание
Чемпионат мира
Будапешт, Венгрия
Женщины
200 м, вольный стиль
1. Федерика Пеллегрини (Италия) – 1.54,73
2. Кэтлин Ледеки (США) – 1.55,18
2. Эмма Маккеон (Австралия) – 1.55,18
4. Вероника Попова (Россия) – 1.55,26
Мужчины
200 м, баттерфляй
1. Чад ле Кло (ЮАР) – 1.53,33
2. Ласло Чех (Венгрия) – 1.53,72
3. Даия Сето (Япония) – 1.54,21
ПРИМЕЧАНИЕ: результаты обновляются.
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