Сегодня на чемпионате мира по водным видам спорта в Будапеште проходят финальные заплывы.

Плавание

Чемпионат мира

Будапешт, Венгрия

Женщины

200 м, вольный стиль

1. Федерика Пеллегрини (Италия) – 1.54,73

2. Кэтлин Ледеки (США) – 1.55,18

2. Эмма Маккеон (Австралия) – 1.55,18

4. Вероника Попова (Россия) – 1.55,26

Мужчины

200 м, баттерфляй

1. Чад ле Кло (ЮАР) – 1.53,33

2. Ласло Чех (Венгрия) – 1.53,72

3. Даия Сето (Япония) – 1.54,21

ПРИМЕЧАНИЕ: результаты обновляются.