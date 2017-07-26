Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьCombined ShapeИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Плавание. Чемпионат мира. Пеллегрини, ле Кло одержали победы, Ледеки – 2-я, Попова – 4-я

    Теги плавание результаты чемпионат мира сборная России жен Федерика Пеллегрини сборная США жен сборная Австралии жен сборная Италии жен Ласло Чех Вероника Попова Чад ле Кло Кэтлин Ледеки Даия Сето Эмма Маккеон

    Сегодня на чемпионате мира по водным видам спорта в Будапеште проходят финальные заплывы.

    Плавание

    Чемпионат мира

    Будапешт, Венгрия

    Женщины

    200 м, вольный стиль

    1. Федерика Пеллегрини (Италия) – 1.54,73
    2. Кэтлин Ледеки (США) – 1.55,18
    2. Эмма Маккеон (Австралия) – 1.55,18
    4. Вероника Попова (Россия) – 1.55,26

    Мужчины

    200 м, баттерфляй

    1. Чад ле Кло (ЮАР) – 1.53,33
    2. Ласло Чех (Венгрия) – 1.53,72
    3. Даия Сето (Япония) – 1.54,21

    ПРИМЕЧАНИЕ: результаты обновляются.

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться