В Будапеште продолжается плавательный турнир чемпионата мира по водным видам спорта.

Россиянин Кирилл Пригода завоевал бронзу на дистанции 100 м брассом. Победителем стал британец Адам Пити.

Плавание

Чемпионат мира

Будапешт, Венгрия

Мужчины

50 м, баттерфляй

1. Бен Прауд (Великобритания) — 22,75

2. Николас Сантос (Бразилия) — 22,79

3. Андрей Говоров (Украина) — 22,84

100 м, брасс

1. Адам Пити (Великобритания) – 57,47

2. Кевин Кордс (США) – 58,79

3. Кирилл Пригода (Россия) – 59,05

Женщины

100 м, баттерфляй

1. Сара Шестрм (Швеция) – 55,53

2. Эмма Маккеон (Австралия) – 56,18

3. Келси Уоррелл (США) – 56,37…

7. Светлана Чимрова (Россия) – 57,24