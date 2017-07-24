Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьCombined ShapeИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Плавание. Чемпионат мира. Пригода завоевал бронзу на 100 м брассом, шведка Шестрем – первая на 100 м баттерфляем

    Теги результаты чемпионат мира сборная России сборная России жен сборная США сборная США жен сборная Австралии жен сборная Великобритании сборная Бразилии сборная Швеции жен Сара Шестрем сборная Украины Кевин Кордс Андрей Говоров Кирилл Пригода Адам Пити Эмма Маккеон Бен Прауд

    В Будапеште продолжается плавательный турнир чемпионата мира по водным видам спорта.

    Россиянин Кирилл Пригода завоевал бронзу на дистанции 100 м брассом. Победителем стал британец Адам Пити.

    Плавание

    Чемпионат мира

    Будапешт, Венгрия

    Мужчины

    50 м, баттерфляй

    1. Бен Прауд (Великобритания) — 22,75
    2. Николас Сантос (Бразилия) — 22,79
    3. Андрей Говоров (Украина) — 22,84

    100 м, брасс

    1. Адам Пити (Великобритания) – 57,47
    2. Кевин Кордс (США) – 58,79
    3. Кирилл Пригода (Россия) – 59,05

    Женщины

    100 м, баттерфляй

    1. Сара Шестрм (Швеция) – 55,53
    2. Эмма Маккеон (Австралия) – 56,18
    3. Келси Уоррелл (США) – 56,37…
    7. Светлана Чимрова (Россия) – 57,24

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться