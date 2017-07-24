Плавание. Чемпионат мира. Пригода завоевал бронзу на 100 м брассом, шведка Шестрем – первая на 100 м баттерфляем
В Будапеште продолжается плавательный турнир чемпионата мира по водным видам спорта.
Россиянин Кирилл Пригода завоевал бронзу на дистанции 100 м брассом. Победителем стал британец Адам Пити.
Плавание
Чемпионат мира
Будапешт, Венгрия
Мужчины
50 м, баттерфляй
1. Бен Прауд (Великобритания) — 22,75
2. Николас Сантос (Бразилия) — 22,79
3. Андрей Говоров (Украина) — 22,84
100 м, брасс
1. Адам Пити (Великобритания) – 57,47
2. Кевин Кордс (США) – 58,79
3. Кирилл Пригода (Россия) – 59,05
Женщины
100 м, баттерфляй
1. Сара Шестрм (Швеция) – 55,53
2. Эмма Маккеон (Австралия) – 56,18
3. Келси Уоррелл (США) – 56,37…
7. Светлана Чимрова (Россия) – 57,24
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