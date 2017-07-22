Российские синхронисты Александр Мальцев и Михаэла Каланча выиграли золото чемпионата мира в Будапеште в произвольной программе.

Синхронное плавание

Чемпионат мира

Будапешт, Венгрия

Микст-дуэты

Произвольная программа

1. Александр Мальцев – Михаэла Каланча (Россия) – 92,6000

2. Джорджио Минисини – Мирианджела Перрупато (Италия) – 91,1000

3. Билл Мэй – Канако Китао Спендлав (США) – 88,7667