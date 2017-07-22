Синхронное плавание. Чемпионат мира. Россияне Мальцев и Каланча выиграли золото в произвольной программе
Российские синхронисты Александр Мальцев и Михаэла Каланча выиграли золото чемпионата мира в Будапеште в произвольной программе.
Синхронное плавание
Чемпионат мира
Будапешт, Венгрия
Микст-дуэты
Произвольная программа
1. Александр Мальцев – Михаэла Каланча (Россия) – 92,6000
2. Джорджио Минисини – Мирианджела Перрупато (Италия) – 91,1000
3. Билл Мэй – Канако Китао Спендлав (США) – 88,7667
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