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    Синхронное плавание. Чемпионат мира. Россияне Мальцев и Каланча выиграли золото в произвольной программе

    Теги синхронное плавание результаты чемпионат мира сборная США по синхронному плаванию сборная Италии (синхронное плавание) Марианджела Перрупато сборная России (синхронное плавание) Михаэла Каланча Александр Мальцев Билл Мэй Джорджио Минисини Канако Спендлав

    Российские синхронисты Александр Мальцев и Михаэла Каланча выиграли золото чемпионата мира в Будапеште в произвольной программе.

    Синхронное плавание

    Чемпионат мира

    Будапешт, Венгрия

    Микст-дуэты

    Произвольная программа

    1. Александр Мальцев – Михаэла Каланча (Россия) – 92,6000
    2. Джорджио Минисини – Мирианджела Перрупато (Италия) – 91,1000
    3. Билл Мэй – Канако Китао Спендлав (США) – 88,7667

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