Российский пловец Евгений Дратцев завоевал бронзу на дистанции 25 км в плавании на открытой воде в рамках чемпионата мира в Будапеште. Победу одержал француз Аксель Реймонд.

Плавание

Чемпионат мира

Будапешт, Венгрия

25 км

Мужчины

1. Аксель Реймонд (Франция) – 5:02.46,4

2. Маттео Фурлан (Италия) – 5:02.47,0

3. Евгений Дратцев (Россия) – 5:02.49,8...

8. Сергей Большаков (Россия) – 5:04.49,80