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    Плавание. Чемпионат мира. Дратцев завоевал бронзу на дистанции 25 км

    Теги плавание результаты чемпионат мира сборная России сборная Италии сборная Франции Евгений Дратцев Сергей Большаков Аксель Реймонд Маттео Фурлан

    Российский пловец Евгений Дратцев завоевал бронзу на дистанции 25 км в плавании на открытой воде в рамках чемпионата мира в Будапеште. Победу одержал француз Аксель Реймонд.

    Плавание

    Чемпионат мира

    Будапешт, Венгрия

    25 км

    Мужчины

    1. Аксель Реймонд (Франция) – 5:02.46,4
    2. Маттео Фурлан (Италия) – 5:02.47,0
    3. Евгений Дратцев (Россия) – 5:02.49,8...
    8. Сергей Большаков (Россия) – 5:04.49,80

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