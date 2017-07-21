Плавание. Чемпионат мира. Дратцев завоевал бронзу на дистанции 25 км
Российский пловец Евгений Дратцев завоевал бронзу на дистанции 25 км в плавании на открытой воде в рамках чемпионата мира в Будапеште. Победу одержал француз Аксель Реймонд.
Плавание
Чемпионат мира
Будапешт, Венгрия
25 км
Мужчины
1. Аксель Реймонд (Франция) – 5:02.46,4
2. Маттео Фурлан (Италия) – 5:02.47,0
3. Евгений Дратцев (Россия) – 5:02.49,8...
8. Сергей Большаков (Россия) – 5:04.49,80
КОММЕНТАРИИКомментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.