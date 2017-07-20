Российского болельщика заставили снять футболку с символикой СССР на ЧМ в Венгрии

Российского болельщика заставили снять футболку с символикой СССР на чемпионате мира по водным видам спорта в Венгрии.

«Один болельщик пришел на ватерпольный матч Россия – Казахстан в футболке, которую он посчитал нужной. На входе его попросили снять этот элемент одежды, и он пошел на трибуны уже без футболки.

Вернули ли ему одежду, неизвестно. Посмотрим, совершит ли он попытку пройти в той же футболке на завтрашний матч с США», – рассказала пресс-атташе Федерации водного поло России Виктория Кирина.

В Венгрии действует запрет на публичную демонстрацию «символов тоталитаризма», к которым отнесена и коммунистическая символика.

«Не сомневались, что русские начнут драться». О чудовищном матче СССР – Венгрия