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    Российского болельщика заставили снять футболку с символикой СССР на ЧМ в Венгрии

    Теги водное поло чемпионат мира сборная России ФВПР

    Российского болельщика заставили снять футболку с символикой СССР на чемпионате мира по водным видам спорта в Венгрии.

    «Один болельщик пришел на ватерпольный матч Россия – Казахстан в футболке, которую он посчитал нужной. На входе его попросили снять этот элемент одежды, и он пошел на трибуны уже без футболки.

    Вернули ли ему одежду, неизвестно. Посмотрим, совершит ли он попытку пройти в той же футболке на завтрашний матч с США», – рассказала пресс-атташе Федерации водного поло России Виктория Кирина.

    В Венгрии действует запрет на публичную демонстрацию «символов тоталитаризма», к которым отнесена и коммунистическая символика.

    «Не сомневались, что русские начнут драться». О чудовищном матче СССР – Венгрия

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