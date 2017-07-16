Российские синхронистки Светлана Колесниченко и Александра Пацкевич одержали победу в технической программе среди дуэтов на чемпионате мира в Будапеште.

Спортсменки исполнили программу «Джаз» на композицию из мюзикла «Чикаго» и набрали 95,0515, опередив китаянок и украинок. Для Колесниченко эта победа стала второй на текущем турнире, вчера она выиграла золото в технической программе в соло.

Синхронное плавание

Чемпионат мира

Будапешт, Венгрия

Дуэты

Техническая программа

1. Светлана Колесниченко — Александра Пацкевич (Россия) – 95,0515

2. Цзян Тинтин – Цзян Вэньвэнь (Китай) – 94,0775

3. Анна Волошина – Елизавета Яхно (Украина) – 92,6482