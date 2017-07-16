Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Синхронное плавание. Чемпионат мира. Колесниченко и Пацкевич принесли России третье золото

    Теги синхронное плавание результаты чемпионат мира сборная Китая Александра Пацкевич Светлана Колесниченко сборная Украины (синхронное плавание) сборная России (синхронное плавание) Цзян Тинтин Цзян Вэньвэнь Анна Волошина

    Российские синхронистки Светлана Колесниченко и Александра Пацкевич одержали победу в технической программе среди дуэтов на чемпионате мира в Будапеште.

    Спортсменки исполнили программу «Джаз» на композицию из мюзикла «Чикаго» и набрали 95,0515, опередив китаянок и украинок. Для Колесниченко эта победа стала второй на текущем турнире, вчера она выиграла золото в технической программе в соло.

    Синхронное плавание

    Чемпионат мира

    Будапешт, Венгрия

    Дуэты

    Техническая программа

    1. Светлана Колесниченко — Александра Пацкевич (Россия) – 95,0515
    2. Цзян Тинтин – Цзян Вэньвэнь (Китай) – 94,0775
    3. Анна Волошина – Елизавета Яхно (Украина) – 92,6482

     

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться