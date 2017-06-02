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    Фелпс примет участие в Мировой серии покера

    Теги плавание Майкл Фелпс сборная США Мировая серия покера main event

    23-кратный олимпийский чемпион по плаванию Майкл Фелпс намерен принять участие в Мировой серии покера.

    «Если все пойдет так, как запланировано, я сыграю пару турниров. Посмотрим, что из этого выйдет.

    Определенно, в будущем я хотел бы играть больше», – сказал Фелпс в интервью The Las Vegas Review-Journal.

    Ранее американец уже принимал участие в турнирах по покеру, но впервые он намерен выступить в самой престижной категории – Main Event. Турнир состоится в июле, количество участников составит около 6 тысяч. Победитель прошлогоднего Main Event получил более 8 млн долларов.

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