Кубковые баталии в Европе

«Сити» едет в Ньюкасл, «Рома» принимает «Торино»: аналитика Olimpbet.

Англия. Кубок лиги. Полуфинал. «Ньюкасл» – «Манчестер Сити». 14 января, 01:00 (время Астаны)

Два представителя АПЛ, которые практически гарантированно выйдут в плей-офф Лиги чемпионов, поспорят между собой за путевку в решающую битву Кубка английской лиги.

Полуфинальная стадия этого турнира состоит из двух матчей. Эксперты Olimpbet считают манкунианцев безоговорочными фаворитами в этой паре. Причем как по сумме двух встреч, так и в первом сражении, которое для «горожан» будет выездным.

Статистика

Если взглянуть на таблицу Премьер-лиги , то можно сделать вывод о существенном преимуществе «небесно-голубых» над «черно-белыми» – как по набранным очкам, так и по другим показателям.

Однако Кубок лиги все же совсем другой турнир, и в нем статистические выкладки ближайших соперников вполне сопоставимы.

«Сороки» на один гол больше забили (8 против 7), «горожане» на столько же меньше пропустили (1 против 2).

«Сити» немного чаще бьют по воротам и имеют довольно значительный перевес по владению мячом (18,67 на 17 и 70,33 % на 61,67 % в среднем за матч).

Но вот по попаданиям в створ и поданным угловым у противников наблюдается абсолютный паритет: по 6,67 и 6 соответственно.

История противостояния

Как ни странно, и в общей статистике личных взаимоотношений, начавшихся еще в XIX веке, нет серьезного перевеса ни у одной из сторон.

В том числе и в последние, очень успешные для манкунианцев времена, «Ньюкасл» их регулярно пощипывает.

К примеру, в пользу «сорок» со счетом 1:0 завершилось их предыдущее сражение в рамках Кубка лиги. Победу «черно-белым» принесла и встреча первого круга текущего первенства АПЛ – 2:1.

Вывод

Тем не менее аналитики Olimpbet склоняются к гостевому успеху команды Пепа Гвардиолы. Они полагают, что «Манчестер Сити» забьет не менее двух мячей, а сам матч на арене «Сент-Джеймс Парк», скорее всего, будет «верховым».

Италия. Кубок. 1/8 финала. «Рома» – «Торино». 14 января, 01:00

Одно из последних мест в четвертьфинале итальянского Кубка в очном противостоянии оспорят «Рома» и «Торино».

Эксперты Olimpbet в сражении представителей Рима и Турина отдают серьезное предпочтение столичной команде, которая будет играть на своем поле.

Путь по турниру

Благодаря высокому рейтингу, «волки» были освобождены от участия в предыдущих стадиях КИ-2025/26.

А вот «быки» уже преодолели два раунда, в 1/32-й выбив из розыгрыша «Модену» и «Пизу» (оба раза по 1:0).

Примечательно, что четвертьфинальный соперник сильнейшего из этой пары уже известен. Это единоличный лидер Серии А миланский «Интер».

История противостояния

«Рома» имеет значительное преимущество в общей статистике личных взаимоотношений, выиграв у «Торино» за всю историю 79 матчей, при 58 поражениях и 50 мирных исходах.

Заметно чаще выигрывает столичный коллектив у туринского и в последнее время, взяв шесть из десяти предыдущих очных дуэлей.

Однако их встреча, состоявшаяся по ходу уже текущего сезона, завершилась в пользу «Торино» со счетом 1:0. Причем «бордовые» одолели «красно-желтых» на их поле, где состоится и ближайшая битва.

Победой «быков» завершилась и их предыдущее сражение в рамках Кубка Италии, датированное декабрем 2017 года. Любопытно, что и тогда туринцы праздновали успех на «Олимпийском» стадионе Рима – 2:1.

Вывод

Однако сейчас аналитики Olimpbet считают именно «волков» безоговорочными фаворитами кубкового противостояния.

Они сходятся во мнении, что у хозяев больше шансов победить с преимуществом в два мяча, чем у гостей зацепиться за ничью в основное время матча и перевести выяснение отношений в овертайм.