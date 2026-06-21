Экс-звезда НФЛ Маршалл наказал сына пробежкой в 2 часа ночи: «Ты идешь, а должен бежать. Если не начнешь, мы пробежим три мили вместо двух»

Экс-звезда НФЛ Маршалл наказал сына пробежкой в 2 часа ночи.

Экс-игрок в американский футбол Брэндон Маршалл подвергся критике в соцсетях после публикации видео с участием своего сына.

На кадрах Маршалл наказывает ребенка за непослушание, заставив его выйти на пробежку глубокой ночью.

«Работаем над дисциплиной. Ты идешь, а должен бежать. Беги. Даже в два ночи полезно поработать над своей дисциплиной.

Я тебя не трогаю, но тренирую, чтобы ты стал воином, лидером. Чтобы ты стал лучше меня. Беги!

Если ты не начнешь бежать, мы пробежим три мили. Если ты меня не слушаешься, мы бежим в два часа ночи. Беги!» – обращается Маршалл к сыну в видео.

После появления ролика многие пользователи раскритиковали методы воспитания Маршалла, посчитав наказание слишком жестким.

Впрочем, нашлись и те, кто поддержал бывшего спортсмена, заявив, что он пытается привить сыну дисциплину и ответственность.