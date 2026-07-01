Третьяк, Фетисов, Карпов, Валуев, Роднина, Журова, Черезов, Легков вошли в федеральный список кандидатов от «Единой России» на выборы в Госдуму

Стало известно, кто из представителей спорта вошел в федеральный список кандидатов от «Единой России» на выборы в Госдуму РФ.
Выборы пройдут в сентябре текущего года. Список кандидатов опубликован на официальном сайте партии «Единая Россия».
Анатолий Карпов (шахматы) – Курганская область, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Ямало-Ненецкий автономный округ;
Олег Саитов (бокс) – Самарская область, Ульяновская область;
Иван Черезов (биатлон) – Удмуртия;
Роман Власов (борьба) – Воронежская область, Тамбовская область;
Владислав Третьяк (хоккей) – Москва;
Александр Легков (лыжные гонки) – Московская область;
Ирина Роднина (фигурное катание) – Московская область;
Николай Валуев (бокс) – Санкт-Петербург;
Наталья Ищенко (синхронное плавание)- Калининградская область;
Дмитрий Пирог (бокс) – Краснодарский край;
Тагир Хайбулаев (дзюдо) – Дагестан;
Артур Таймазов (борьба) – Северная Осетия;
Светлана Журова (конькобежный спорт) – Ленинградская область;
Вячеслав Фетисов (хоккей) – Московская область;
Любовь Егорова (лыжные гонки) – Санкт-Петербург.
А чем все-таки занимаются спортсмены в Думе? Иногда голосуют «против»
Фетисов и Роднина так вообще олицетворение продажности , когда страна разваливалась, они сбежали в ненавистную Америку😁
или пустырника