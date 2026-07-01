Третьяк, Фетисов, Карпов, Валуев, Роднина, Журова, Черезов, Легков вошли в федеральный список кандидатов от «Единой России» на выборы в Госдуму

Третьяк, Фетисов, Роднина – кандидаты от «Единой России» на выборы в Госдуму.

Стало известно, кто из представителей спорта вошел в федеральный список кандидатов от «Единой России» на выборы в Госдуму РФ.

Выборы пройдут в сентябре текущего года. Список кандидатов опубликован на официальном сайте партии «Единая Россия».

А чем все-таки занимаются спортсмены в Думе? Иногда голосуют «против»