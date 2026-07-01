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  4. Третьяк, Фетисов, Карпов, Валуев, Роднина, Журова, Черезов, Легков вошли в федеральный список кандидатов от «Единой России» на выборы в Госдуму

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Третьяк, Фетисов, Карпов, Валуев, Роднина, Журова, Черезов, Легков вошли в федеральный список кандидатов от «Единой России» на выборы в Госдуму
Третьяк, Фетисов, Роднина – кандидаты от «Единой России» на выборы в Госдуму.

Стало известно, кто из представителей спорта вошел в федеральный список кандидатов от «Единой России» на выборы в Госдуму РФ. 

Выборы пройдут в сентябре текущего года. Список кандидатов опубликован на официальном сайте партии «Единая Россия».

А чем все-таки занимаются спортсмены в Думе? Иногда голосуют «против»

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’’
logoНиколай Валуев
logoбокс
Государственная дума
logoИван Черезов
синхронное плавание
logoАлександр Легков
дзюдо
logoНаталья Ищенко
logoТагир Хайбулаев
logoРоман Власов
logoОлег Саитов
logoИрина Роднина
logoВладислав Третьяк
logoДмитрий Пирог
logoВячеслав Фетисов
logoАртур Таймазов
logoлыжные гонки
logoАнатолий Карпов
logoЛюбовь Егорова
logoСветлана Журова
logoПолитика
вольная борьба

Комментарии

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Допингисты Таймазов, Егорова - почему не удивлен? В нормальной стране это чёрная метка, а здесь давай в парламент. На остальных там тоже клейма негде ставить. Очередной позор ЕР. Надеюсь, люди очнутся все же, иначе они доедят страну
ОтветМанагер22
Допингисты Таймазов, Егорова - почему не удивлен? В нормальной стране это чёрная метка, а здесь давай в парламент. На остальных там тоже клейма негде ставить. Очередной позор ЕР. Надеюсь, люди очнутся все же, иначе они доедят страну
При этом Таймазов оба раза потерял медали за допинг в составе сборной Узбекистана, ЕР во всей красе...
ОтветМанагер22
Допингисты Таймазов, Егорова - почему не удивлен? В нормальной стране это чёрная метка, а здесь давай в парламент. На остальных там тоже клейма негде ставить. Очередной позор ЕР. Надеюсь, люди очнутся все же, иначе они доедят страну
Воевода еще
Роднина, сколько гадостей на говорила про простой народ. Подумайте, прежде чем за ЕдРо голосовать., если хотите новые налоги, голосуйте.
ОтветDinamik1
Роднина, сколько гадостей на говорила про простой народ. Подумайте, прежде чем за ЕдРо голосовать., если хотите новые налоги, голосуйте.
Там кто только не нес всякую дичь. И за эти слова можно не нести ответственность.
ОтветDinamik1
Роднина, сколько гадостей на говорила про простой народ. Подумайте, прежде чем за ЕдРо голосовать., если хотите новые налоги, голосуйте.
Комментарий скрыт
Дрим-тим. Ожидаю новых диких законов.
ОтветMelnikov1968
Дрим-тим. Ожидаю новых диких законов.
Например, фан ай да на чемпионат области по шашкам.
ОтветMelnikov1968
Дрим-тим. Ожидаю новых диких законов.
НДС 33%?
Ни один нормальный человек не пойдет голосовать за едро.
ОтветВлад_нн
Ни один нормальный человек не пойдет голосовать за едро.
Приведут
ОтветВлад_нн
Ни один нормальный человек не пойдет голосовать за едро.
Им и не надо, чтобы за них голосовали. Они сами будут голоса считать, а, скорее всего, этот этап просто пропустят и нарисуют нужные цифры в отчетах.
Никогда не понимал, что в думе делают спортсмены, которые в школе толком не учились, зато законы какие-то придумывают
ОтветАлександр Сергеевич
Никогда не понимал, что в думе делают спортсмены, которые в школе толком не учились, зато законы какие-то придумывают
Торгуют узнаваемым фейсом
ОтветАлександр Сергеевич
Никогда не понимал, что в думе делают спортсмены, которые в школе толком не учились, зато законы какие-то придумывают
Нажимают кнопки
Роднину гнать надо , а ее опять в депутаты 🤦
Ответkuraliv
Роднину гнать надо , а ее опять в депутаты 🤦
так это на замену Терешковой, что задвинула еще какую-нибудь фигню
ОтветКлассный руководитель
так это на замену Терешковой, что задвинула еще какую-нибудь фигню
в смысле на замену, Терешкова в свои почти 90 лет собирается в думу
Вот они лица "правящей партии". И это в то время, когда страну лихорадит от кризиса, всегда найдется место артистам, спортсменам (некоторым ещё замешанным в допинговых скандалах) , кучерам и профурсеткам😎
Фетисов и Роднина так вообще олицетворение продажности , когда страна разваливалась, они сбежали в ненавистную Америку😁
Ответangry horse
Вот они лица "правящей партии". И это в то время, когда страну лихорадит от кризиса, всегда найдется место артистам, спортсменам (некоторым ещё замешанным в допинговых скандалах) , кучерам и профурсеткам😎 Фетисов и Роднина так вообще олицетворение продажности , когда страна разваливалась, они сбежали в ненавистную Америку😁
Конечно, бояре плохие 😏
Заметили, в странах развитой демократии (в смысле, в самых ужасных странах) обычные депутаты пару-тройку лет занимают свои должности и ездиют на работу на лисапедах, а, у нас по 20-40 лет просиживают штаны, очки втирают народу, поучают, и, никак не зависят от народа, снова и опять на насиженное место. Обалдеть не встать!
ОтветИда Минкус-Чабакова
Заметили, в странах развитой демократии (в смысле, в самых ужасных странах) обычные депутаты пару-тройку лет занимают свои должности и ездиют на работу на лисапедах, а, у нас по 20-40 лет просиживают штаны, очки втирают народу, поучают, и, никак не зависят от народа, снова и опять на насиженное место. Обалдеть не встать!
Ну езжай туда
ОтветKvik75
Ну езжай туда
иди отседова. попей валерьяночки.
или пустырника
Черезов вместо Шипулина. Они и здесь продолжают эстафету. Следующими будут Чудов и Устюгов? :)
ОтветГаборик
Черезов вместо Шипулина. Они и здесь продолжают эстафету. Следующими будут Чудов и Устюгов? :)
Блин, а что же Колю Круглова обделили креслом (
На этом сайте же нельзя материться?
ОтветBuyer
На этом сайте же нельзя материться?
Можно, но так только:***
ОтветBuyer
На этом сайте же нельзя материться?
С ### (чего) ли?
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