НФЛ. 6-я неделя. «Джайентс» против «Филадельфии»

6-ю неделю НФЛ открывает матч «Джайентс» – «Филадельфия».
Национальная футбольная лига
Регулярный чемпионат
6-я неделя
12 октября
Джайентс – Филадельфия – 3:7 (1-я четверть)
15 октября
Атланта – Тампа-Бэй – 20.00
Вашингтон – Каролина – 20.00
Кливленд – Чарджерс – 20.00
Майами – Чикаго – 20.00
Миннесота – Аризона – 20.00
Джетс – Индианаполис – 20.00
Окленд – Сиэтл – 20.00
Хьюстон – Баффало – 20.00
Цинциннати – Питтсбург – 20.00
Денвер – Рэмс – 23.05
Даллас – Джексонвиль – 23.25
Теннесси – Балтимор – 23.25
Нью-Ингленд – Канзас-Сити – 3.20
16 октября
Грин-Бэй – Сан-Франциско – 3.15
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.