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    НФЛ. 6-я неделя. «Джайентс» против «Филадельфии»

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    6-ю неделю НФЛ открывает матч «Джайентс» – «Филадельфия».

    Национальная футбольная лига

    Регулярный чемпионат

    6-я неделя

    12 октября

    Джайентс – Филадельфия – 3:7 (1-я четверть)

    15 октября

    Атланта – Тампа-Бэй – 20.00

    Вашингтон – Каролина – 20.00

    Кливленд – Чарджерс – 20.00

    Майами – Чикаго – 20.00

    Миннесота – Аризона – 20.00

    Джетс – Индианаполис – 20.00

    Окленд – Сиэтл – 20.00

    Хьюстон – Баффало – 20.00

    Цинциннати – Питтсбург – 20.00

    Денвер – Рэмс – 23.05

    Даллас – Джексонвиль – 23.25

    Теннесси – Балтимор – 23.25

    Нью-Ингленд – Канзас-Сити – 3.20

    16 октября

    Грин-Бэй – Сан-Франциско – 3.15

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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