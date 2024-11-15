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Норвегия – Казахстан: матч, в котором решается только судьба Черчесова

После очередного матча без забитых голов и набранных очков, сборная Казахстана по футболу готовится к следующему. Он будет против Норвегии и состоится 17 ноября в 22:00 по казахстанскому времени. Казахстан уже не решает никакие турнирные задачи. Единственная интрига – станет ли этот матч последним для главного тренера Станислава Черчесова.

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Матч с Австрией у команды Черчесова не задался в первые же полчаса – Баумгартнер открыл счёт на 15-й минуте, затем случилось удаление опытного Александра Марочкина, после которого, на 25-й минуте встречи забил Грегорич. Австрийцы имели ещё немало возможностей забить, но в игре в целом сбавился темп. Так и закончили – 0:2.

Норвежцы же в своём важнейшем поединке на выезде в Словении победили с разгромным счётом (4:1). Словенская сборная отрезками владела преимуществом, и казалось, что увезти три очка Холанду и компании не светит, но у норвежцев получалось в атаке почти всё. Причём, Холанд забил лишь один мяч. Больше сверкнул 19-летний Антонио Нуса, который оформил дубль.

Матч с Казахстаном для сборной Норвегии будет принципиальным с точки зрения турнирного положения. Прямо сейчас подопечные Столе Сольбаккена занимают вторую строчку, а прямое повышение без дополнительных игр даёт только первое место. Помимо турнирной мотивации, действительно игроки норвежской команды сейчас в форме. В строю все звенья основы.

Казахстан же уже гарантированно вылетает в Лигу C, к чуть более слабым командам. Поиграет ли сборная там при нынешнем главном тренере Станиславе Черчесове – большой вопрос. «Кресло зашаталось» под ним менее чем через полгода после назначения. Посмотрим, что покажет его команда против сборной Норвегии в воскресенье.

Букмекерская компания Tennisi.kz предлагает коэффициент 1.13 на победу Норвегии, 9.60 – на ничью и 17.00 – на выигрыш Казахстана.

Можно рассмотреть и «Тотал фолов. Казахстан больше 10.5» с коэффициентом 1.54 от Tennisi.kz. Сборная Казахстана в последних пяти матчах непременно совершала 11 или больше фолов за игру.

Самые нескучные ставки на спортивные события вы всегда можете найти в мобильном приложении, а также на сайте Tennisi.kz.

Опубликовано: Александр Алферьев
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