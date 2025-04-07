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Грецкий орех надо переименовать в овечкинский. Петиция!

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Теперь официально: Александр Овечкинлучший снайпер в истории хоккея. 895 шайб за 20 сезонов в НХЛ – фантастика!

Такой монструозный темп, который 39-летний Ови набрал в этом сезоне, несмотря на травму и полтора месяца вне игры, еще раз подчеркнул его феноменальное голевое чутье и бомбардирский талант.

Великая погоня за Уэйном Гретцки, который 26 лет назад установил, казалось, вечный рекорд (894 шайбы), завершена. Сам Уэйн присутствовал на исторических матчах «Вашингтона» и лично поздравил Александра.

Рекорд Овечкина – один из самых крупных в истории всего мирового спорта. По масштабу и значимости он сравним с рекордами Усэйна Болта, Майкла Фелпса, Новака Джоковича, Леброна Джеймса, Льюиса Хэмилтона. Впервые спортсмен из России – в статусе живой легенды!

Гретцки плотно интегрирован в культуру Северной Америки: его именем названа автострада в Эдмонтоне, в его честь открыты три статуи: в Эдмонтоне, Лос-Анджелесе и родном канадском Брантфорде. Наконец, 99-й номер, под которым играл Уэйн, выведен из обращения в НХЛ – это единственный такой номер во всей лиге, любой другой доступен.

Но это раньше рекорд был гретцкий, теперь он – овечкинский. Значит, пришло время новых культурных явлений.

Рекорд Овечкина настолько велик, что заслуживает увековечивания даже в быту – чтобы мы вспоминали о нем постоянно. 

Поэтому Спортс’’ предлагает переименовать грецкий орех в овечкинский.

Мы запускаем петицию. Если соберем 10 тысяч подписей – отправим официальное обращение в Главный ботанический сад им. Н.В. Цицина РАН с просьбой закрепить новое имя – Овечкинский орех.

Голосуем!

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Все про Александра Великого.
90 комментариев
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Жесть какая кринжатина
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+112
Давайте заодно Грецию переименуем в Овецию? Им какая разница, у них всё равно страна называется Hellas.
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Маразм крепчал ))) Я, конечно, предполагал, что Спортсом руководят люди с интеллектом второклассника. Но оказывается это на самом деле так.
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Ловите наркоманов
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Тупее статьи я ещё не видел
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-2
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Антон Орех задумался
+24
-3
+21
Кто автор этой идиотской отсебятины?
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-1
+21
Ответ Booligan
Давайте заодно Грецию переименуем в Овецию? Им какая разница, у них всё равно страна называется Hellas.
Можно еще и Гренаду в Овенаду переименовать, они явно не расстроятся
+20
-1
+19
Ответ Дмитрий Джи
Кто автор этой идиотской отсебятины?
Антон Руднев. Но возможно он уже в отделении МВД меняет фамилию в паспорте на Овечкин
+15
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+13
Ребят, ну какой овечкинский. Если грецкий орех, то по аналогии овечкин орех должен быть - и звучит отлично.
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