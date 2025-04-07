Грецкий орех надо переименовать в овечкинский. Петиция!

Теперь официально: Александр Овечкин – лучший снайпер в истории хоккея . 895 шайб за 20 сезонов в НХЛ – фантастика!

Такой монструозный темп, который 39-летний Ови набрал в этом сезоне, несмотря на травму и полтора месяца вне игры, еще раз подчеркнул его феноменальное голевое чутье и бомбардирский талант.

Великая погоня за Уэйном Гретцки, который 26 лет назад установил, казалось, вечный рекорд (894 шайбы), завершена. Сам Уэйн присутствовал на исторических матчах «Вашингтона» и лично поздравил Александра.

Рекорд Овечкина – один из самых крупных в истории всего мирового спорта. По масштабу и значимости он сравним с рекордами Усэйна Болта, Майкла Фелпса, Новака Джоковича, Леброна Джеймса, Льюиса Хэмилтона. Впервые спортсмен из России – в статусе живой легенды!

Гретцки плотно интегрирован в культуру Северной Америки: его именем названа автострада в Эдмонтоне, в его честь открыты три статуи: в Эдмонтоне, Лос-Анджелесе и родном канадском Брантфорде. Наконец, 99-й номер, под которым играл Уэйн, выведен из обращения в НХЛ – это единственный такой номер во всей лиге, любой другой доступен.

Но это раньше рекорд был гретцкий, теперь он – овечкинский. Значит, пришло время новых культурных явлений.

Рекорд Овечкина настолько велик, что заслуживает увековечивания даже в быту – чтобы мы вспоминали о нем постоянно.

Поэтому Спортс’’ предлагает переименовать грецкий орех в овечкинский.

Мы запускаем петицию. Если соберем 10 тысяч подписей – отправим официальное обращение в Главный ботанический сад им. Н.В. Цицина РАН с просьбой закрепить новое имя – Овечкинский орех.

Голосуем!