Лучший русский бомбардир.

В прошлом сезоне «Миннесота» пропустила плей-офф, отстав от зоны уайлд-кард аж на 11 очков – тут же пошли разговоры, что команда снова столкнулась с наследием контрактов Сутера и Паризе и что в нынешней ситуации это ее потолок, а прошлогодние первые раунды можно считать чуть ли не чудом.

В этой регулярке «Уайлд» делают все, чтобы такого вокруг себя больше не слышать. Прямо сейчас это третий клуб в лиге по очкам (да и то уступают «Кэпиталс» лишь по количеству побед) и четвертый по надежности обороны и вратарей (только 43 пропущенных за 18 матчей). «Миннесота» довольно комфортно чувствует себя и в дивизионе, и в конференции – и игра Капризова одна из основных причин этого.

Новый дубль Кирилла – теперь «Сент-Луису»

У Кирилла уже было несколько дублей в этом сезоне: сразу в двух матчах с «Тампой» и один – с «Анахаймом». Теперь досталось «Сент-Луису»:

● на 7-й минуте третьего периода он идеально подставил клюшку под бросок Миддлтона;

● а под конец матча отправил шайбу с центра площадки в уже пустые ворота:

Всего за вечер у Кирилла 21:58 на льду, «+2» в полезности, 4 броска, 1 блок-шот, 1 потеря и 1 отбор. Это уже 12-й матч в сезоне, в котором нападающий набирает больше одного очка – и по этому он лидер в НХЛ-2024/25. Кроме того, Капризов сравнялся с Юэлем Эрикссоном и Эриком Стаалом по самой длинной результативной серии на выезде (10 матчей подряд с очками) в истории «Уайлд».

При этом занятно, что главный хайлайт дня Капризов выдал еще на тренировке перед «Блюз» – если он начнет такое выдавать и в игре, то это уже будет издевательство над соперником.

Капризов гонится за личными наградами – претендует как минимум на «Арт Росс» и «Ришар»

Разумеется, с такой результативностью Кирилл – один из лучших в лиге. Как бы Маккиннон ни старался, выдавая матчи с 4-5 очками, Капризов все равно стабильнее – и не отпускает канадца в гонке бомбардиров.

Удивляет присутствие Нечаса в этом списке – да, такие теперь лидеры у «Каролины» (если серьезно, то чех и правда идет на лучший сезон в карьере). За пределами топ-4 – игроки с 28 очками и ниже.

В гонке снайперов лидирует Александр Овечкин, но Кирилл в паре шагов от него – правда, их разделяют два других игрока: Райнхарт с прошлой таблицы и Драйзайтль.

Почти все вышеупомянутые (минус разве что Нечас) плюс Кучеров претендуют на «Харт Трофи» по итогам сезона – и в рейтингах различных медиа именно Капризова называют фаворитом такой гонки.

В ближайшее время Кирилл может только подтвердить такие авансы, а заодно дополнительно набить статистику для «Арт Росса» и «Ришара» – из-за травмы Зукарелло Джон Хайнс снова объединил нападающего в одном звене с Мэттом Болди и Эрикссоном Эком – вернул лучшую тройку «Миннесоты» в прошлом сезоне. По ожидаемым голам в лиге они тогда уступили только звену Макдэвида.

Кстати, следующий матч «Миннесоты» – как раз с «Эдмонтоном». Увидим битву супертроек?

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Фото: AP /Jeff Le