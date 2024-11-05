Овечкин здорово адаптировался к возрасту. Кажется, мощный старт – не аномалия

Батя в здании.

Александр Овечкин выдал такую красивую серию (5+4 в 4 играх), что волей-неволей задумываешься о том, во что совсем недавно не верилось: а не падет ли рекорд Гретцки (осталось 34 шайбы) уже весной?

В наших коллективных прогнозах перед стартом сезона был такой вопрос: «Сколько шайб останется Овечкину в погоне за Гретцки к концу регулярки?». Никто не ответил: «Нисколько». Ни один из десяти участников – даже я! Мы повторяем как мантру: возраст, возраст, возраст. Ну, ему же 39 лет! Скорости совсем нет – отклеиваться от защитников не получается. Подготовка к броску уже не такая стремительная – успевают накрыть. Да и партнеры – Бэкстрем, считай, закончил, Кузнецов расклеился и уехал в Россию.

Ну и мы не одни такие: лента новостей переполнена комментариями об Овечкине и его будущем рекорде. Все, конечно, поддерживают, но большинство оговаривается: скорее всего, не в этом сезоне. Мол, возраст, элитного плеймейкера нет, и даже из офиса уже не всегда забивает.

И вот мы сравниваем нынешнего Овечкина с тем, что видели в начале прошлого сезона и восхищенно удивляемся: 7+7 в 11 играх! А год назад было 2+6. Надолго ли его хватит? Мало ли было бомбардиров на коротком отрезке! То ли дело дистанция.

Между тем, кажется, именно прошлый сезон показал, что и с возрастом он пока успешно рубится, и про элитного плеймейкера – чушь.

Овечкин очень тяжело начинал. Это бросалось в глаза и по игре, и по статистике: к перерыву на Матч всех звезд у Александра было всего 9 голов. Даже бесполезный лентяй Энтони Манта тогда забил в полтора раза больше.

Все изменилось после перерыва. Александр отдохнул – и рванул в бой с новыми силами. Закончил в итоге как обычно лучшим снайпером «Кэпиталс». И как будто в этом все и увидели объяснение. Ну вроде как опять: возраст, тяжело, требовалась пауза.

Но я думаю, это так не работает. Овечкин и раньше брал неделю отдыха во время Матчей звезд, но это ни разу не давало такого буста.

У меня другая версия. Овечкин несколько месяцев адаптировался к своим новым, более скромным физическим возможностям плюс, конечно, новому тренеру и новому постоянному центру.

Что мы получили на выходе: его уантаймер из офиса уже не так смертоносен (всего 5 голов из 31 в прошлом сезоне), но это, кажется, только пошло ему на пользу. Если хотите, нынешний Овечкин даже больше похож на себя молодого, чем тот, что взял семь «ришаров» после 30 лет. Да, он не носится по площадке, но он снова более вариативен: чаще появляется прямо под воротами, открывается под бросок в любом месте по ситуации, а не катит в левый круг в ожидании паса.

И та пауза нужна была, скорее, для того, чтобы переварить и расставить на свои места весь опыт, что был получен на этой дистанции.

С такой позиции бодрое начало нового сезона уже не выглядит удивительным:

● 7 голов в 11 играх – это 0,63 в среднем,

● 22 гола в 35 играх прошлого сезона после МВЗ – это тоже 0,63 в среднем,

● 14 очков сейчас – это участие в 30,4% всех голов команды,

● 34 очка после МВЗ – это участие в 32,7% всех голов команды.

То есть Овечкин в первых 11 играх этого сезона не делает ничего сверхъестественного – идет ровно по графику прошлого сезона после Матча звезд. Только команда стала лучше, больше забивает и побеждает. Единственная статистическая аномалия, которую мы сейчас видим – «Вашингтон» все это делает с толком не работающим большинством.

Овечкин и Строум на двух первых местах по очкам на 60 минут при 5 на 5, а сразу за ними еще двое из «Вашингтона» – Протас и Макмайкл. Это, конечно, изменится на более длинной дистанции, потому что цифры совсем запредельные. В прошлом сезоне, например, 3+ было только у троих – Макдэвида, Маккиннона и Кучерова. А тут в полтора раза больше. Но, с другой стороны, наверняка худо-бедно наладится большинство.

Так и что же получается? Овечкину – даже постаревшему и потяжелевшему – не нужен элитный плеймейкер? Или Дилан Строум в 27 лет вдруг превратился в элитного плеймейкера? А если превратился, то не потому ли, что третий год играет рядом с лучшим снайпером всех времен?

Как обычно, все расклады проверим на дистанции сезона. Но если я прав, Гретцки может собирать чемоданы: время гонять за Овечкиным по стране в ожидании рекорда наступит уже этой весной.

Фото: Gettyimages /Scott Taetsch / Stringer, Bruce Bennett / Staff, Patrick Smith / Staff; East News /AP Photo/Adam Hunger