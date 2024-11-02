Командам пора запретить брать просмотр на офсайд. Это должны делать судьи

Челленджи всех достали.

Зайду с козырей: еще весной я в течение часа сидел примерно в метре от Александра Овечкина (есть видеодоказательство ). За это время он сказал много интересного, но лучше всего я запомнил, какое современное правило он бы отменил:

«Видеоповтор. Судьи принимают не очень понятные решения, был ли офсайд, был ли гол. Это мне непонятно. Сейчас они отменили, а в такой же ситуации на следующей игре они засчитали».

Эти слова я вспомнил во время матча «Тампы» и «Нэшвилла». Если вы пропустили: «молнии» хорошо начали, быстро повели 2:0, контролировали игру и, как казалось, были близки к тому, чтобы забрать ее окончательно.

На третьей минуте второго периода тройка Пойнта в очередной раз лихо залетела в чужую зону, нашустрила там красоты – и Кучеров забил. Счет стал 3:0 – показалось, что Стэмкос уедет из Тампы с пустыми руками. Но гол отменили! Типичная для наших дней история: оказалось, что Кучеров изначально вошел с офсайдом, видеотренеры «Предаторс» это заметили и сигнализировали главному. Дальше – дело техники.

В целом, ничего необычного. Гол отменили, «Тампа» сдала, пропустила две шайбы и дожала «Нэшвилл» только в овертайме. Но у меня два вопроса к деталям этой отмены.

Сначала оценим весь эпизод. Кучеров пересек чужую синюю линию на отметке 17:49. Гол случился в 17:34 – через 15 секунд.

15 секунд в зоне атаки – достаточно длинный срок, за который может произойти многое. Тут так и было: когда на секундомере стало 17:40, лидер «Предаторс» Филип Форсберг перехватил шайбу и отдал своему партнеру на выход из зоны.

Да, тут пас был плохим, закончился потерей – и, собственно, пропущенным голом. Но если бы пас прошел, «Нэшвилл» убежал в лихую контратаку и забил, шайбу отменять бы не стали. Не было б никакого челленджа.

Да, отсечкой тут работает синяя линия, которая в виртуальном смысле делает незаконным все происходящее конкретно в зоне «Нэшвилла», пока шайба находится там. Но ведь если б шли последние секунды, «Тампа» играла с пустыми воротами и Форсберг попал бы по ним прямым броском из своей зоны – то гол бы засчитали и челленджа тоже не было.

В этой ситуации «Нэшвилл» был наказан пропущенным не в результате нарушенного «Тампой» правила, а в результате слабого решения своего игрока. Разве нет?

Не думаю, что это повод отменять просмотр – он позволил выйти на новый уровень осмысления хоккея. Но, кажется, мы подобрались к моменту, когда базовые установки можно дополнить и подправить.

И тут идем дальше. Еще больше меня интересует сам момент входа Кучерова в зону. Давайте посмотрим его замедленную версию.

В целом, от этого повтора и этого ракурса веет ощущением, что небольшой офсайд был. Но теперь давайте посмотрим этот же эпизод в реальном времени.

Эм-м, даже ощущений никаких, правда? Может быть, и да. Может быть, и нет. Надо смотреть.

И вот, проговаривая это, я предлагаю вспомнить об игроках. Как они должны отслеживать эту линию? Понятно, что Кучеров сознательно шел на грани и осознанно рисковал. Но как он в режиме реального времени должен эту грань почувствовать? Какое чувство хоккеисты должны в себе натренировать, чтобы контролировать процесс, для пересмотра которого группа специалистов использует стоп-кадры с нескольких ракурсов?

Я думаю, что определение офсайда в режиме реального времени – за гранью человеческих возможностей. Даже Кучеров с его суперинстинктами просто не может этого отследить. И, считаю, в этом смысле игра должна повернуться обратно к хоккеистам.

Понятно, что она и так тестирует их возможности – и у меня нет проблемы в том, что миллиметры решают судьбу эпизода. В конце концов, удачный и неудачный бросок / пас тоже иногда разделяют миллиметры.

Одно «но»: попал ты или не попал – понятно сразу. Тут нет никакой отложенности и двойного стандарта, по которому одна команда имеет право на любую ошибку, а другая не имеет прав вообще (как на офсайдном отрезке «Нэшвилла» и «Тампы»).

Кучеров имеет право знать, попал он в линию или нет.

И я не думаю, что решение в том, чтобы отменить просмотры – как об этом говорит, например, автор The Athletic Шон Макиндо. Наоборот – будущее игры в том, чтобы обсуждать как раз миллиметры. И мы все равно к этому придем. Будущее игры, как я вся наша цивилизация, привязано к технологическому процессу.

На этом этапе меня смущает только то, что офсайдами занимаются сами команды.

При этом если шайба пересекает линию ворот, но игра продолжается, профессионалы из лиги смотрят момент параллельно с игрой и сообщают результат на лед. И если результат – гол, то игра останавливается в любом случае.

Возможно, такое же решение созрело в хоккее: забрать у клубов обязанность отсматривать офсайды и отдать ее лиге. Пусть это правило работает до определенной степени автоматически: если офсайд был – то свисток раздается в любом случае, а не только если нарушившая команда забила гол.

Это уберет ненужные паузы, решит проблему перехвата инициативы во время «спорного» владения шайбой и так далее.

Система челленджей позволила продвинуться в понимании игры и в обращении с правилами, но на этом этапе развития хоккея уже сказывается избирательность их применения пострадавшей стороной. Эту избирательность пора отменить, пока не случилось какого-нибудь огромного скандала.

Фото: East News /AP Photo/Gareth Patterson; Gettyimages.ru /Mike Carlson