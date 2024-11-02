Командам пора запретить брать просмотр на офсайд. Это должны делать судьи
Челленджи всех достали.
Зайду с козырей: еще весной я в течение часа сидел примерно в метре от Александра Овечкина (есть видеодоказательство). За это время он сказал много интересного, но лучше всего я запомнил, какое современное правило он бы отменил:
«Видеоповтор. Судьи принимают не очень понятные решения, был ли офсайд, был ли гол. Это мне непонятно. Сейчас они отменили, а в такой же ситуации на следующей игре они засчитали».
Эти слова я вспомнил во время матча «Тампы» и «Нэшвилла». Если вы пропустили: «молнии» хорошо начали, быстро повели 2:0, контролировали игру и, как казалось, были близки к тому, чтобы забрать ее окончательно.
На третьей минуте второго периода тройка Пойнта в очередной раз лихо залетела в чужую зону, нашустрила там красоты – и Кучеров забил. Счет стал 3:0 – показалось, что Стэмкос уедет из Тампы с пустыми руками. Но гол отменили! Типичная для наших дней история: оказалось, что Кучеров изначально вошел с офсайдом, видеотренеры «Предаторс» это заметили и сигнализировали главному. Дальше – дело техники.
В целом, ничего необычного. Гол отменили, «Тампа» сдала, пропустила две шайбы и дожала «Нэшвилл» только в овертайме. Но у меня два вопроса к деталям этой отмены.
Сначала оценим весь эпизод. Кучеров пересек чужую синюю линию на отметке 17:49. Гол случился в 17:34 – через 15 секунд.
15 секунд в зоне атаки – достаточно длинный срок, за который может произойти многое. Тут так и было: когда на секундомере стало 17:40, лидер «Предаторс» Филип Форсберг перехватил шайбу и отдал своему партнеру на выход из зоны.
Да, тут пас был плохим, закончился потерей – и, собственно, пропущенным голом. Но если бы пас прошел, «Нэшвилл» убежал в лихую контратаку и забил, шайбу отменять бы не стали. Не было б никакого челленджа.
Да, отсечкой тут работает синяя линия, которая в виртуальном смысле делает незаконным все происходящее конкретно в зоне «Нэшвилла», пока шайба находится там. Но ведь если б шли последние секунды, «Тампа» играла с пустыми воротами и Форсберг попал бы по ним прямым броском из своей зоны – то гол бы засчитали и челленджа тоже не было.
В этой ситуации «Нэшвилл» был наказан пропущенным не в результате нарушенного «Тампой» правила, а в результате слабого решения своего игрока. Разве нет?
Не думаю, что это повод отменять просмотр – он позволил выйти на новый уровень осмысления хоккея. Но, кажется, мы подобрались к моменту, когда базовые установки можно дополнить и подправить.
И тут идем дальше. Еще больше меня интересует сам момент входа Кучерова в зону. Давайте посмотрим его замедленную версию.
В целом, от этого повтора и этого ракурса веет ощущением, что небольшой офсайд был. Но теперь давайте посмотрим этот же эпизод в реальном времени.
Эм-м, даже ощущений никаких, правда? Может быть, и да. Может быть, и нет. Надо смотреть.
И вот, проговаривая это, я предлагаю вспомнить об игроках. Как они должны отслеживать эту линию? Понятно, что Кучеров сознательно шел на грани и осознанно рисковал. Но как он в режиме реального времени должен эту грань почувствовать? Какое чувство хоккеисты должны в себе натренировать, чтобы контролировать процесс, для пересмотра которого группа специалистов использует стоп-кадры с нескольких ракурсов?
Я думаю, что определение офсайда в режиме реального времени – за гранью человеческих возможностей. Даже Кучеров с его суперинстинктами просто не может этого отследить. И, считаю, в этом смысле игра должна повернуться обратно к хоккеистам.
Понятно, что она и так тестирует их возможности – и у меня нет проблемы в том, что миллиметры решают судьбу эпизода. В конце концов, удачный и неудачный бросок / пас тоже иногда разделяют миллиметры.
Одно «но»: попал ты или не попал – понятно сразу. Тут нет никакой отложенности и двойного стандарта, по которому одна команда имеет право на любую ошибку, а другая не имеет прав вообще (как на офсайдном отрезке «Нэшвилла» и «Тампы»).
Кучеров имеет право знать, попал он в линию или нет.
И я не думаю, что решение в том, чтобы отменить просмотры – как об этом говорит, например, автор The Athletic Шон Макиндо. Наоборот – будущее игры в том, чтобы обсуждать как раз миллиметры. И мы все равно к этому придем. Будущее игры, как я вся наша цивилизация, привязано к технологическому процессу.
На этом этапе меня смущает только то, что офсайдами занимаются сами команды.
При этом если шайба пересекает линию ворот, но игра продолжается, профессионалы из лиги смотрят момент параллельно с игрой и сообщают результат на лед. И если результат – гол, то игра останавливается в любом случае.
Возможно, такое же решение созрело в хоккее: забрать у клубов обязанность отсматривать офсайды и отдать ее лиге. Пусть это правило работает до определенной степени автоматически: если офсайд был – то свисток раздается в любом случае, а не только если нарушившая команда забила гол.
Это уберет ненужные паузы, решит проблему перехвата инициативы во время «спорного» владения шайбой и так далее.
Система челленджей позволила продвинуться в понимании игры и в обращении с правилами, но на этом этапе развития хоккея уже сказывается избирательность их применения пострадавшей стороной. Эту избирательность пора отменить, пока не случилось какого-нибудь огромного скандала.
Фото: East News/AP Photo/Gareth Patterson; Gettyimages.ru/Mike Carlson
А на гол Нешвиллу можно под другим угглом взглянуть: там они даже не успели никакой челлендж взять, судьи сами поехали смотреть. Возникает вопрос, нельзя ли полосатых за задержку игры на 2 минуты тоже посадить?)) Если очкуешь свистеть, так и молчи. Если так дальше пойдёт, они каждый раз будут сначала молчать, а потом пересматривать, убивая всю динамику. А Нешвилл сами решат, стоит им брать просмотр или нет.