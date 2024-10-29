Кризис амплуа. Почему вратарям в НХЛ мало платят?

Вратарь в хоккее – половина команды. Эту старую присказку слышали почти все, кто хотя бы изредка смотрит матчи. В то время как лучшие полевые проводят на льду 20-25 минут, голкипер работает от звонка до звонка.

Однако если взглянуть на список самых высокооплачиваемых игроков НХЛ, то из 54 человек, получающих 8,5 миллиона долларов за сезон и более – всего 4 вратаря, а в топ-100 по средней годовой зарплате (кэпхиту) на эту регулярку входят только 6 голкиперов.

Так почему клубы не хотят платить стражам ворот большие деньги? Попробуем разобраться.

Первая причина – вратари непредсказуемы

В продвинутой статистике есть показатель GSAA. Он показывает количество сэйвов сверх ожиданий относительно «среднего вратаря». Проще говоря, эта метрика дает представление, от какого количества шайб голкипер спас команду.

Берем качественных современных вратарей и смотрим на их показатели за 3 последних сезона.

Действующий обладатель «Везины» Коннор Хеллибак – 7,4 в регулярке-2021/22, 31,1 в сезоне-2022/23, 31,8 в прошлом чемпионате. Выглядит круто, но в плей-офф у него минус 9,8 за 2 года.

Линейка Юссе Сароса из «Нэшвилла» выглядит так: 23 → 30 → 5,3. У Сергея Бобровского: 8,6 → минус 4,6 → 18,1. У Тэтчера Демко из «Ванкувера»: 14,9 → минус 2,8 → 21,2.

Видите закономерность? Генменеджеры клубов НХЛ тоже не видят. Про топового полевого игрока вроде Кучерова можно точно сказать, что он наберет 100+ очков, если будет здоров. С вратарями мы не знаем ни черта. И ладно мы – никто ничего не знает, включая самих киперов.

Считается, что у современных вратарей есть пиковый период. Он длится 2-3 года, после чего идет спад разной степени тяжести.

Генменеджеры понятия не имеют, кто из вратарей обладает достаточным запасом прочности, чтобы выдержать хотя бы 5-6 лет на высочайшем уровне, а достоверно предсказать это практически невозможно.

Далеко за примером ходить не надо: контракт Бобровского с «Флоридой» на 7 лет и 70 млн долларов, заключенный в 2019-м, считался катастрофой для клуба еще два года назад. Во всех рейтингах того времени он находился в десятке худших, а самого россиянина считали кандидатом на расстрел выкуп.

В мае 2024-го Боб стал одним из основных действующих лиц в плей-офф, а капитан «Пантерс» Александр Барков назвал его главной причиной победы.

Логика выходит из чата, и это не идет на пользу зарплате вратарей.

Вторая причина – голкиперы больше не играют по 70+ матчей за сезон

Во времена, когда трава была зеленее, а пломбир стоил 20 копеек, считалось нормой, что основной вратарь играет в каждом матче регулярки.

Так, голкипер «Детройта» и «Чикаго» Гленн Холл с 1955 по 1962 год провел 502 игры подряд без единого пропуска. Невероятная серия, но похожая тенденция наблюдалась во всей лиге.

Полноценно делить игровое время между голкиперами стали несколько позже, но до середины 2000-х оставались титаны, проводившие по 70 матчей в регулярном чемпионате. В предлокаутном сезоне-2003/04 сразу 4 вратаря преодолели эту отметку, а более 60 встреч провели 12 киперов.

В прошлой регулярке никто не добрался даже до 65 матчей, а планку в 60 преодолели 3 человека.

Хоккей изменился: в лиге кардинально пересмотрели отношение к вратарям и распределению нагрузки между первым и вторым номерами. «Бостон» практически поровну делил время между Улльмарком и Свайменом в регулярке-2022/23, в итоге добившись лучшего результата в истории НХЛ по числу набранных очков.

Когда клуб платит полевому 13+ млн долларов в год, то рассчитывает, что он проведет все 82 матча. У вратарей речь изначально идет о 50-60 играх, что тоже бьет по оплате их труда.

Третья причина – вратари зависимы от окружения

Грамотная оборонительная структура команды способна вытянуть слабого голкипера на средний уровень, а среднего вратаря – в топы. Для примера можно вернуться к «Бостону» образца двух прошлых сезонов или к «Вегасу» с его лучшей защитной линией в НХЛ, но хрестоматийная история в этом плане произошла с Ильей Брызгаловым.

В конце 2000-х российский вратарь вышел на карьерный пик – вышеупомянутые два-три года, которые он провел в оборонительном «Финиксе», строившем игру на сильных сторонах Брызгалова и прикрывающем его слабости. Как результат – второе место в голосовании за «Везину» по итогам сезона-2009/10.

На пике формы Илья помог сборной выиграть ЧМ-2009, став лучшим игроком финала с Канадой (2:1)

После хорошего следующего года Брыз вышел на рынок свободных агентов и получил от «Филадельфии» большой контракт на 7 лет и 47,5 миллиона долларов. Но после двух провальных сезонов соглашение было выкуплено, а Илья устремился к концу карьеры. Причин у этой неудачи было много, и в интервью Брызгалов рассказал об одной из них.

«Тренер спросил, что мне нужно для успешной игры. Я сказал, что должен видеть шайбу. Я не хотел, чтобы защитники блокировали броски – мне самому нужно контролировать шайбу и отскоки.

В «Филадельфии» была другая философия: шайбу на себя должны ловить защитники. Я терял контроль, и это выбивало меня из игры», – сказал российский вратарь.

И это показательный случай. Другая система, новый тренер или партнеры – любое изменение способно выбить голкипера из колеи.

С полевыми подобное происходит на порядок реже. Вспоминается притча о том, как поздний Брюс Будро и Дэйл Хантер учили Овечкина обороняться, но таких примеров немного. Макдэвид выбивал 100+ очков на любом из этапов развития «Эдмонтона», Ягр путешествовал по командам, но везде зарабатывал около очка за игру и так далее.

Если учесть, как часто в клубах НХЛ меняют тренеров, а иногда и вектор развития франшизы, долгосрочный контракт с вратарем не гарантирует надежность в рамке на несколько лет вперед.

Четвертая причина – для победы в Кубке Стэнли не нужен дорогой вратарь

Если посмотреть на список чемпионов НХЛ за последние десять лет, то высокооплачиваемых голкиперов в нем будет немного – вышеупомянутый Бобровский с 10 млн и Василевский, получивший 9,5 млн в «Тампе» в сезоне-2020/21. За год до этого Большой Кот стал чемпионом, зарабатывая только 3,5 млн.

Андрей с "Конн Смайт Трофи" – призом лучшему игроку плей-офф НХЛ в 2021 году

Мэтт Мюррей взял два Кубка Стэнли в «Питтсбурге», играя за еду, так же как и Джордан Биннингтон в «Сент-Луисе». Кори Кроуфорд и Брэйден Холтби получали неплохие, но не выдающиеся 6 млн в год. Эдин Хилл и Дарси Кемпер довольствовались окладом ниже среднего.

И, как говорилось в старой рекламе, «если нет разницы, зачем платить больше?» Разрыв в уровне игры между средним и элитным вратарем сейчас как никогда мал. Генменеджеры не без оснований предпочитают взять голкипера попроще, а на сэкономленные деньги усилить второе-третье звено и получить больший эффект.

Самым ярким примером стал «Колорадо», смявший соперников по плей-офф 2022 года атакующей мощью. Команда одержала 16 побед при 4 поражениях, несмотря на то что их вратари не просто не тащили, а, наоборот, пропустили на 3 шайбы больше ожидаемого по GSAA.

На следующий год «Вегас», как бывалый фокусник, достал из шляпы Эдина Хилла во втором раунде плей-офф, выиграл Кубок Стэнли и только укоренил в голове генменеджеров мысль о том, что топовый вратарь для плей-офф не нужен.

Пятая причина – в НХЛ почти нет голкиперов-суперзвезд

В конце 90-х, когда в лиге преобладали оборонительные системы, а игрокам разрешалось бить и цеплять соперников куда жестче, чем сейчас, вратари были главными звездами НХЛ с соответствующими зарплатами.

Доминик Гашек взял два «Харт Трофи» подряд, блистали Патрик Руа и Мартин Бродо. Эти фамилии мы вспоминаем и теперь, когда речь заходит о лучших вратарях в истории. Каждый из них мог в одиночку выиграть для команды серию плей-офф, а то и сразу несколько.

Гашек на своем горбу протащил очень средний «Баффало» до финала в 1999-м, Руа и Бродо выдавали невероятные перфомансы, находясь на пике формы, и приводили команды к Кубку Стэнли.

Патрик Руа – единственный игрок в истории НХЛ, трижды бравший "Конн Смайт". У Гретцки и Лемье – по два титула

А есть ли такие вратари в НХЛ сейчас? Кто способен украсть серию в плей-офф? Из тех, кто это уже делал, вспоминается пиковый Василевский, но он и так на втором месте по зарплате среди действующих голкиперов. Кэри Прайс был чертовски хорош и получил 10,5 млн от «Монреаля». Шестеркин и вовсе отказался от 11 млн за сезон, считая, что стоит больше.

В лиге готовы платить восьмизначную зарплату супервратарям, просто их стало очень мало.

Голкиперы обречены на бедность?

За последние 8 лет результативность команд в НХЛ скакнула с 2,71 до 3,18 шайбы за матч. Это может выглядеть несущественным, но на дистанции регулярки 222 забитых гола превратились в 261 для каждого клуба.

Пропорционально упали и доходы голкиперов: в топ-100 самых дорогих игроков сезона-2015/16 было 16 вратарей, а не 6, как в этой регулярке.

Сейчас форварды имеют перевес над защитниками, атакующие формации с активным прессингом доминируют в лиге, а вратари выглядят главными пострадавшими.

Но в хоккее, как и в истории, все движется по спирали. Достаточно одного успешного примера, свежей идеи – и ситуация может измениться. Сверхрезультативность 80-х годов вскоре породила целую эпоху выдающихся вратарей, а успехи «Нью-Джерси» в середине 90-х ознаменовали начало «эры мертвой шайбы», где разрушение превалировало над созиданием.

Да, маятник качнулся в другую сторону, но можно не сомневаться, что однажды вратари, как и прежде, будут претендовать на «Харт», затаскивать команды в финалы Кубка Стэнли и получать суперзвездные зарплаты.

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