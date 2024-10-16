Смерть щелчка. Почему самый известный бросок в хоккее больше не популярен?

Щелчок – главный бросок в истории хоккея. Его первым осваивают дети во дворе, само название звучит круто, а исполнение… Что может быть приятнее, чем размахнуться так, что клюшка окажется высоко над головой и со всей дури влепить по шайбе?

На этом сделали карьеру многие величайшие снайперы. Пушечные выстрелы Александра Овечкина из левого круга вбрасывания мы сможем наблюдать еще два сезона, Бретт Халл унаследовал от отца Бобби титул короля щелчков, да и Уэйн Гретцки отнюдь не брезговал забивать подобным образом.

Но что, если я скажу, что в современном хоккее щелчки вымирают как класс? Согласно данным Moneypuck, в сезоне-2008/09 они составляли 26% от всех бросков в НХЛ. В регулярке-2022/23 эта цифра снизилась до 12% – более чем двукратное падение за 15 лет.

Это не статистическая аномалия одного сезона, количество щелчков неизменно снижалось год за годом и теперь находится недалеко от бросков с неудобной руки (8%) и подправлений (7%).

В топе рейтинга кистевые броски и эксперты предрекают, что статистика и дальше будет склоняться в их пользу. Если открыть топ-5 форвардов в прошлой регулярке по проценту щелчков, то увидите Стэмкоса – 35,1% от всех попаданий в створ, Зибанежада – 27,6%, Овечкина – 25,7%, Ватрано и Малкина – 22,8%. Что их объединяет? Они все старше 30 лет.

Бывший капитан «Тампы» в естественной среде обитания

У лучшего снайпера современности Остона Мэттьюса щелчки составляют лишь 8,7% от всего броскового рациона, у Сэма Райнхарта – 5,2%, и даже у Леона Драйзайтля, признанного мастера выстрелов с ходу, всего 11,2%.

Как НХЛ изменилась настолько, что бросок, в честь которого называли видеоигры и фильмы, перестал быть актуальным? Попробуем разобраться.

Первая причина – возросшая скорость игры

Если посмотреть на хоккей образца середины и конца 2000-х, не говоря о 80-х, легко заметить, насколько быстрее он стал.

Современный средний хоккеист катается куда лучше, чем его коллега в любой другой период истории. Кто-то считает, что повлияла глобализация: интернет сделал общедоступными знания, упражнения и техники, известные ранее только профессиональным тренерам. Дети приходят в секции лучше подготовленными и занимаются по более совершенным методикам. Возможно, дело в естественном развитии игры, но речь не об этом.

Щелчок требует длительной подготовки, а времени на то, чтобы расчехлить пушку, больше нет.

«Когда скорость игры начала расти, казалось, что это открывает возможности для нападения. Я не понимал, насколько большим преимуществом это станет и для защиты – высокий темп отнимает время на принятие решений в атаке», – сказал бывший игрок НХЛ, а ныне комментатор и аналитик Рэй Ферраро.

С ним согласны защитник «Торонто» Крис Танев, главный тренер «Питтсбурга» Майк Салливан и Джим Монтгомери из «Бостона». Из-за этого щелчки практически не используют при игре 5 на 5.

Вторая причина – атакующие защитники изменились

В НХЛ оставался еще один надежный поставщик щелчков. В середине нулевых стандартом для атакующего защитника считался типаж, близкий к Здено Харе или Крису Пронгеру – здоровый мужик под два метра ростом, способный высекать искры при броске.

Новые времена породили новых героев. Сейчас звездами стали хоккеисты другого формата. Рост Куинна Хьюза – 178 сантиметров, Кэйл Макар и Адам Фокс – не выше 180 см, но они куда более мобильны и техничны.

Макар закладывает вираж и выходит из-под опеки – типичная картина для «Колорадо»

«Я люблю держать шайбу на крюке и не поднимать клюшку надо льдом. Хочу быть более непредсказуемым и сохранять возможность для быстрой смены направления», – слова Моргана Райлли из «Торонто».

Красивые сольные проходы и кружева в зоне соперника стали визитной карточкой нового поколения атакующих защитников. Мощный щелчок от синей линии просто не нужен, когда можешь разобраться с оппонентом, освободить пространство финтом и бросить кистями с половины зоны.

Статистика подтверждает: в прошлом сезоне Макар нанес 172 кистевых броска при 23 щелчках, у Фокса соотношение 95 к 11, у Хьюза – 155 к 27. Из этого списка выбивается только 24-летний, но во многом олдскульный Эван Бушар, а остальные лидеры статистики по щелчкам – вновь одни ветераны.

«В случае с кистевым можно менять угол броска, спрятать его или вытянуть клюшку чуть вперед. Щелчок слишком прост», – мнение Чарли Койла из «Бостона».

Это повлияло на частоту их применения в большинстве.

Третья причина – щелчком сложнее управлять

Во время кистевого броска нападающий контролирует шайбу, нужно следить только за собственным телом и техникой исполнения. Во время щелчка помимо самого хоккеиста вводится еще одна переменная – движение шайбы.

Минимальное отклонение от идеальной точки контакта клюшки со снарядом ведет к промаху. Если шайба после броска полетела настолько далеко от ворот, что не попала бы даже в футбольные, это был щелчок, к бабке не ходи.

И да, клюшка соприкасается с шайбой почти минимально возможное время, поэтому направлять щелчок куда сложнее, чем кистевой. Даже на уровне лучших игроков мира этим навыком полноценно владеют не все, а если говорить о высочайшем мастерстве броска, то в голову придут всего несколько фамилий.

Получается, что щелчки менее управляемые, да еще и ничуть не легче в исполнении.

Четвертая причина – новые технологии производства клюшек

В старые добрые времена, когда дерево еще было самым популярным материалом для изготовления клюшек, только исключительные люди овладевали искусством кистевого броска.

«Если вы находились неподалеку от синей линии, то не могли забить с кистей, если только вы не Бретт Халл или кто-то в этом роде. Это было физически невозможно», – говорит Рэй Ферраро.

Легенда гласит, что однажды Бретт Халл запустил шайбу со скоростью 189 км/ч

Революция в технологии производства экипировки сделала кистевые броски гораздо опаснее щелчков. Композитные клюшки легче деревянных, и они лучше гнутся, придавая кистевому большую амплитуду.

У каждого игрока НХЛ есть изготовленный на заказ набор клюшек с разной гибкостью, прочностью и еще десятком характеристик, о которых всего 20 лет назад особо не задумывались.

Во время затяжной безголевой серии прошлого сезона Александр Овечкин хотел вернуться к клюшкам, которыми играл в конце нулевых, однако на заводе ему ответили, что их уже давно не делают – они устарели технологически. И никаких исключений даже для звезды НХЛ. Об этом форвард «Вашингтона» рассказал в одном из межсезонных интервью.

Так что если вы думаете, что революция в производстве инвентаря случилась когда-то очень давно, то это правда, но лишь отчасти. Технологии продолжают совершенствоваться и делать кистевые броски более сильными и простыми в исполнении, что дополнительно снижает котировки щелчков на этом импровизированном рынке.

Пятая причина – качество вратарей и продвинутая статистика

Хоккеисты не стали щелкать существенно лучше, чем двадцать лет назад, а вот вратари за это время спрогрессировали.

Да, сейчас в лиге нет доминирующих голкиперов, какими были Гашек или Бродо, а их экипировку периодически подрезают, но средний уровень мастерства вратарей вырос. Скорость реакции улучшилась, и пробить кипера из НХЛ прямым броском стало почти невозможно.

Помните Мартина Бродо в «Сент-Луисе»?

По данным Clear Sight Analytics, на каждую 1000 щелчков от синей линии, когда вратарю соперника никто не мешает, приходится только 6 голов. Вероятность забить – 0,6%.

Более того, открытые щелчки толком не генерируют никаких угроз для соперника. Лишь 1,1% таких бросков превратились в голы после добивания. Если перед голкипером нет помех, он чаще всего без труда поймает шайбу или переведет ее в угол площадки.

Немногим лучше ситуация с бросками из круга вбрасывания. Точнее, из той его половины, что ближе к синей линии. Эффективность щелчков оттуда чуть выше – 4,1%, а в большинстве растет до невероятных 4,2%. Это значительно ниже средней результативности бросков в НХЛ – 10,2%.

«Неважно, насколько сильно ты щелкнешь. Когда вратарь знает, что произойдет, ему гораздо проще реагировать», – резюмирует Чарли Койл.

Многочисленные базы данных демонстрируют разнообразную статистику, но вся она сводится к одному факту – щелчки просто неэффективны.

В НХЛ скоро не останется щелчков?

Нет, но их количество еще какое-то время будет уменьшаться. В погоне за эффективностью, команды продолжат сокращать число бесполезных действий, и щелчки пойдут под нож, как это происходит уже два десятка лет.

Разве что люди научатся бросать со скоростью 170+ км\ч. Когда скорость полета шайбы вновь начнет превосходить время человеческой реакции, тогда мы увидим ренессанс этого винтажного стиля, но предпосылок к такому развитию событий пока нет.

Во время подготовки текста я прочитал ряд интервью с канадскими и американскими детскими тренерами. Они говорили, что не учат детей щелчкам. В их понимании это рудиментарный навык, необходимость в котором отпала из-за эволюции игры. Вратари ведь больше не отбивают шайбу коньками, как делали это в 70-е, и никто, кроме Мэтта Ремпе, не отрабатывает драки на льду, как бывало в 90-е.

Сейчас мы наблюдаем закат эры щелчков и последних ее великих мастеров – Овечкина и Стэмкоса. Наслаждайтесь этим временем, ведь однажды нам придется рассказывать внукам, что когда-то давным-давно лучшие хоккеисты планеты бросали замахнувшись так, что плечо упиралось в ухо, а звук после такого щелчка эхом раздавался по стадиону.

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