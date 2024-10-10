В НХЛ подредактировали правила – ждите больше удалений

Сдвиг ворот, запросы на просмотр и другие.

Хоккей продолжает оставаться одним из самых динамичных видов спорта, а потому к регулярным изменениям в правилах все уже привыкли. И это фишка не только КХЛ или МХЛ – за океаном тоже постоянно задумываются, как сделать игру быстрее, результативнее или зрелищнее.

Революционных нововведений в новом сезоне НХЛ не будет, но косметических – хватает. Многие ведут к частым удалениям, а значит, большему количеству голов.

Можно взять запрос при вылете шайбы с площадки

Изменилось правило 38.2. Теперь тренеры могут запрашивать видеопросмотр, если шайба покинула площадку после броска из своей зоны – по правилам это трактуется как затяжка времени и ведет к удалению. Но если повторы покажут, что шайба перед этим все-таки коснулась игрока, клюшки, стекла или борта – удаления не будет.

Конечно, если запрос окажется неудачным, команда получит удаление за затяжку времени – и останется на две минуты втроем (два удаления за затяжку времени разом: выброс шайбы + неудачный челлендж). Поэтому, скорее всего, тренеры станут крайне редко оспаривать эти ситуации и только тогда, когда будут абсолютно уверены в своей правоте.

При этом запросить просмотр, чтобы удалили соперника за выброс, нельзя – только отменить собственный штраф. То есть в подобной ситуации у Криса Кноблауха как были связаны руки, так ничего и не поменялось.

Сдвигать свои ворота – опасно для всех

Переписали и пункт правил 63.8 – но в небольшой детали. Удалять за неумышленный сдвиг ворот все еще не будут, наказание останется прежним – запрет на смену для защищающейся команды.

Но теперь вратарям придется быть гораздо внимательнее: если раньше сдвиг рамки голкипером вел просто к остановке игры, то теперь и его подвели под правило – партнерам нельзя будет смениться. Опосредованно это должно повлиять на результативность: уставшая оборона будет противостоять свежим соперникам и больше проигрывать в скорости и концентрации.

Мэтт Мюррей на гифке ниже, например, трижды за матч лишил бы партнеров смены:

Удалений на вбрасываниях станет больше – но только после проброса

Изменение в правиле 76.4: теперь в случае нарушения на вбрасывании, произведенном после проброса, предупреждение получает как игрок атакующей, так и игрок обороняющейся команды. Получается, что провинился один игрок, но под угрозой оказываются оба. При этом хоккеиста на точке менять не нужно. В случае же повторного нарушения любым из игроков последует двухминутное удаление – разумеется, только того из двоих, кто нарушил.

Опять же, правило нацелено на рост результативности. Больше нарушений на точке – больше удалений – больше голов.

Запретили сидеть на борту

А пункт 75.3 гласит: команда, игрок которой сидит на борту, получает предупреждение, а их сопернику судья на всякий случай напомнит о новом правиле. Два предупреждения для одной из команд – двухминутное удаление.

Этот штраф вряд ли будет встречаться часто – скорее всего, даже не каждую игровую неделю. В отличие от упомянутых выше эта ситуация происходит не в игре, где нет времени подумать, а на скамейке. Достаточно просто быть внимательным – тем более что игроки и так не слишком часто сидят на борту (настолько, что даже проблематично найти подходящий кадр в фотобанке с полевыми).

Запасному вратарю дадут время размяться

Последнее нововведение – больше для сохранения здоровья игроков, но при этом на падение результативности. Если основной вратарь покинет игру из-за повреждения, запасной вступит не сразу – ему дадут немного времени на разминку.

Это снизит вероятность травм у бэкапов: довольно легко что-то потянуть или порвать, если организм не подготовлен к нагрузке. Кроме того, сменщик хотя бы почувствует себя в воротах – он ведь не занимает их на предыгровой раскатке.

В деле мы увидим эти нововведения уже сейчас – регулярный чемпионат НХЛ-2024/25 начался.

Фото: AP /Paul Sancya, Vit Simanek, JASON FRANSON