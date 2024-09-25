«Торонто» до сих пор не продлил одну из суперзвезд. Революция?

Контракт-эпоха для «Лифс».

Самое чудесное хоккейное чудо, о котором я когда-либо слышал, выглядит так.

Летом 2017 года EA Sports выпустила 34-секундный тизер нового эпизода своего хоккейного симулятора NHL18 – на нем новичок «Торонто» Митч Марнер фирменным финтом разболтал вратаря «Оттавы» Крэйга Андерсона.

Бросок в кадре не показали, но по сценарию ролика там гол.

Этот ролик увидел сам Андерсон – и его жена передала миру слова вратаря: «Он сказал, что никогда так не потерял бы позицию».

В январском матче с «Торонто» в воротах «Сенаторс» играл как раз Крэйг – и вот что случилось.

Думаю, не ошибусь: для тех, кто уследил за этой историей в моменте (естественно гифку выложили на реддите, она собрала тысячу лайков и под сотню комментариев), Митч Марнер навсегда стал особенным игроком.

Особенным он стал и для «Торонто». Те голы Андерсону (и виртуальный, и в реале) Митч исполнил на контракте новичка и на этом же контракте стал лучшим бомбардиром команды в сезоне-18/19.

И 13 сентября 2019 года Марнер подписал оглушительный контракт: по нему 22-летний малыш получал от «Торонто» гарантированные без малого 11 миллионов долларов на 6 лет.

Если вы следите за НХЛ достаточно пристально, то вы обратили внимание на дату: 13 сентября – это считанные недели до старта регулярного чемпионата. Да, с контрактом дотянули до последнего.

Марнер тогда считался, выглядел и позиционировался готовой большой звездой, но Кайл Дубас уже растранжирил свободное место под потолком (которого к его приходу на пост генменеджера было завались) на всяких там таваресов, а сторона Митча явно не шла на компромиссы. Хотя отметин и повреждений зафиксировано не было, подписание, очевидно, стало результатом жесткой и длительной схватки агента Даррена Ферриса с клубным офисом.

Как бы то ни было Марнер получил суперзвездную зарплату и в последующие годы, как и должен был, стал лицом клуба. Таких умопомрачительных совпадений, как с Андерсоном, с ним больше не происходило, но он прописался в бомбардирском топ-2 клуба и топ-20 лиги.

Как вот «Эдмонтон» – это Макди и Драйзайтль, так «Торонто» – это Мэттьюс и Марнер. Точка.

Второй взрослый контракт игроки такого статуса обычно получают сильно заранее – как раз где-то за сезон до окончания текущего.

Два примера:

● Леон Драйзайтль подписал новый контракт с «Эдмонтоном» в этом августе, хотя действующее соглашение охватывает и сезон-24/25.

● Остон Мэттьюс подписал новый контракт с «Торонто» в августе-2023, хотя текущее в тот момент соглашение охватывало и сезон-23/24.

Но, как в начале сентября сообщил инсайдер Даррен Дрегер, переговоры между генменеджером «Торонто» Брэдом Треливингом и агентом Марнера Дарреном Феррисом не в активной фазе.

Марнер больше не суперзвезда? У «Торонто» другие планы? Платежку чистят под Гребенкина? Вы не подписаны на мой телеграм ?

Время звезд «Торонто» уходит все быстрее

Для начала проговорить бы в какой точке находится «Торонто».

Клубу (и городу) уже надоело жить без успешного похода в плей-офф, без прорыва хотя бы в финал конференции: в 2024-м снова проиграли «Бостону» (уже даже без Бержерона) в первом раунде – и иконка «Нужны перемены» заполыхала ярко-красным. Генменеджера уже меняли, теперь пришел черед тренера – из чата вышел Шелдон Киф.

Но еще кое-что: ядро из Мэттьюса-Марнера-Нюландера-Тавареса-Райлли в очередной раз во весь рост предъявило неспособность выиграть серию у сопоставимого по силе (скорее, даже уступающего по таланту) ядра соперника. Преобразовать это ядро не так легко, как уволить тренера, поэтому прямых и мгновенных санкций в отношении игроков не последовало.

Но с самим фактом спорить невозможно: это был еще один разочаровывающий плей-офф от лидерской группы «Мэйпл Лифс».

И вот не знаю, можно ли это считать санкцией или нет, но после плей-офф-2024 впервые пошли легкие, ненавязчивые, но достаточно устойчивые слухи об обмене одного из лидеров команды – и им стал именно Марнер.

Объяснение простое: Мэттьюс считается неприкосновенным, у Нюландера в последнее время слишком хорошая репутация, а Таварес очевидно никому не нужен. Если менять, то Марнера.

Конкретных поводов рассматривать обмен Марнера как вероятную историю не так много, но в данном случае слухи об этом важны сами по себе: люди готовы к тому, чтобы расстаться с кем-то из суперзвезд «Торонто» ради прогресса команды.

Что, кстати, совершенно нормально: главные звезды «ТМЛ» не молоды, они синхронно подбираются к 30, уже кучу раз облажались и переходят на вторые взрослые – главные в карьере – контракты. Время спрашивать с них по-взрослому пришло.

Собственно, по контрактам: Мэттьюс перекинул 4-летний и 13,25-миллионный мостик (в любом другом случае можно было сказать «13 с хвостиком», а тут – 13 с усиками) в будущее, чтобы под новым потолком получить свои законные 20 млн, ну или сколько там.

Нюландер подписался более-менее до конца карьеры на 11,5 млн, которые в моменте сбивали с толку, а сейчас, когда Драйзайтль получил 14 млн, выглядят аналогом его прежней зарплаты в 7 млн (без усиков), только в реальности нового потолка.

Контракт Тавареса истекает после сезона-24/25, что начнется на следующей неделе – по идее, клуб освободится от этой удавки в $11 000 000, что сжимала трансферную железу офиса в последине годы.

И да, в тот же момент истечет первый взрослый контракт Митча Марнера.

Считайте, Митч не успел крикнуть «банк».

Суммирую: клуб упустил этап развития своих молодых звезд и провел его в километре от успешного перфоманса в плей-офф (не говоря уже о победе), переживая одно тяжелое поражение за другим. Истекающий контракт Тавареса открывает окно возможностей – и если им воспользоваться так же плохо, как Дубас воспользовался предыдущим, эпоха президента Шенахана так и останется в истории, как Эпоха Упущенных Усатых Возможностей.

В этой точке на новый контракт выходит вторая звезда команды.

Кажется, момент для обмена упущен. Митча просто не на кого менять

Из этой точки есть два пути. Первый – это обмен, так что давайте коротко обсудим идею обмена.

Я бы сказал так: сейчас уже никого из большой тройки «Торонто» менять не надо – если не будет какого-то вау-предложения со стороны.

Обмен имел смысл, когда Таварес исполнял на уровне центра первого звена – и у «Лифс» в случае отказа от одной оставались бы в составе три большие звезды. Обмен имел смысл как разрядка обстановки под потолком и в момент, когда вместо Марнера можно было получить двоих игроков + пространство для сохранения Михеева (понимаю, как звучит, но я условно).

Сейчас больших игроков в атаке «Торонто» трое, и их лучше бы беречь, потому что такого актива нет ни у кого – и он остается преимуществом «Лифс» перед условным «Баффало».

Сейчас обмен может быть инструментом доработки структуры топ-6 и в целом игры команды, но нужно очень четко понимать, почему не подходит Марнер и кто нужен в обмен.

Со стороны «Лифс» этого понимания не видно. Фанаты накатили бочку на Митча по совокупности косвенных причин: потому что в конце прошлого десятилетия он выторговал большой контакт и как бы его не оправдал, слегка буксуя в «Торонто».

Но если смотреть правде в глаза, это буксует текущая конфигурация команды, а не конкретно Марнер. Отдавать одного, когда не идет у всех? Можно было, если бы мы говорили про группу молодых форвардов, как у «Дакс» (которые вполне свободно ищут варианты по обмену Зеграса).

Но Марнер – совсем другое дело.

Пробуксовка команды не то чтобы сказывается на его ценности. Митч – звезда лиги. Самый что ни на есть ценный и дорогой актив. Далеко не у каждого клуба есть кого предложить взамен – у тех, у кого есть, эти игроки прямо при деле (возьмите, например, Пастрняка). Расставаться с таким игроком по своей инициативе – наивно.

Стимул к обмену мог бы (и может) прилететь со стороны – и тут сразу вспоминается одна громкая история, которая изменила траекторию одной неплохой команды и сделала эту команду чемпионом.

Да, речь про Джонатана Юбердо: железный, как казалось, человек основы «Флориды», один из лучших бомбардиров сезона-21/22 летом 2022-го был выставлен вообще без каких-либо сомнений. Он был выставлен командой, которая выбрала его на драфте и которой он помог взять Президент Трофи.

Мы можем посмотреть на Марнера как на Юбердо, но Юби не был в своем обмене главной фигурой. Его обменяли, потому что во Флориду из Калгари захотел Мэттью Ткачак. Можете назвать хотя бы одного игрока околосуперзвездного статуса, который хотел бы в «Торонто» сам?

Слушайте, из Торонто сбежал даже Никита Зайцев.

Я могу назвать одного хоккеиста, обмен Марнера на которого мне кажется бодрой – если смотреть чисто на выгоду «Лифс» – идеей, и его фамилия тоже Ткачак, но имя начинается на «Б». Это был бы большой прорыв, но я не представляю, что должно случиться с менеджментом «Оттавы», чтобы он на это пошел. И Брэди вряд ли хочет в «Торонто».

Реальных вариантов, при которых «Мэйпл Лифс» хоть с какой-то вероятностью выигрывают от обмена Марнера, не просматривается.

Более того – команде сейчас нужно не это.

Марнера можно оставить. Но непонятно, изменится ли что-то в команде

Второй путь не то чтобы проще.

Митч, оставаясь элитным игроком и в определенном смысле суперзвездой и лидером (в топ-2) команды по очкам (в прошлом сезоне он сыграл всего 69 матчей и поэтому по сумме уступил Нюландеру), не влияет на игру и в итоге судьбу команды так, как этого ждут от нападающего, который в начале 2020-х зарабатывает 10+ млн.

Его достоинства бесспорны и умение отрабатывать на двух сторонах по-прежнему остается очевидной ценностью, но Марнер, например, не стал решением в большинстве (каким для «Рейнджерс» стал Артемий Панарин).

Хотя он должен был.

Марнер не образовал стабильно устрашающую связку с Мэттьюсом – эффективность их совместного звена я бы описал как ситуативную. Да, они по ситуации могут выдать классный матч, но в плей-офф, то есть когда нужно, мы таких еще не видели.

Хотя Марнер уже должен был что-то такое показать.

Каких денег он заслуживает сейчас? Суперзвездных? 12,5?

И тут я вспоминаю, что:

1. В «Торонто» пришел Крэйг Беруби. А это означает, что будет новый плейбук, новая система, обновленные роли для игроков всего состава – и в том числе для суперзвезд. Как все это будет работать?

2. Заканчивается контракт Тавареса. Джон не заканчивает карьеру, и может пригодиться на позиции в миддл-6 (и центром, и не центром), но его кэпхит обязан быть заметно ниже. А это вместе с ростом потолка зарплат открывает интересные возможности по работе с составом (этих возможностей в «Торонто» не видели с 2018-го, когда Дубас выписал Таваресу потрясающие 11 млн).

Какой будет роль Тавареса версии 35+ в Торонто? Какой будет его зарплата? Тут есть что исследовать, и от итогов исследования будет зависеть многое.

3. Тем временем встает вопрос Мэттью Найса – у того заканчивается контракт новичка и претендовать он будет, допустим, на 4 миллиона. Но эти возможности останутся, можно будет поискать решающих игроков в миддл-6 или даже замахнуться на какого-нибудь важного игрока в топ-6.

Допустим, Таварес получит те же четыре – и если дать Марнеру суперзвездную прибавку, то эффект сходит на нет.

Снова вворачивать эти возможности в зарплату одного игрока? Вряд ли же кому-то в «Торонто» этого хочется, правда?

Решение по Марнеру – ключевое для будущего

По-моему, очевидно вот что. Окончание контракта Тавареса открывает решающий этап в жизни вот этого Усатого «Торонто». Лидеры уже в пиковом возрасте. Еще через четыре года они перейдут в фазу старения – и вот из этих условных четырех лет офис «Мэйпл Лифс» должен выжать максимум.

И следующий контракт Марнера, получается, будет первой ключевой точкой в этой новой эпохе. От того, каким будет это соглашение и кем будет Марнер в этом Новом «Торонто» 2.0, зависит достаточно много, чтобы не спешить с этим шагом.

Дубас делал целью сохранение всех звезд – и был конкретно в этом успешен. Но команды у него не вышло.

Треливингу с помощью Беруби нужно выстроить на льду что-то работающее в режиме длинной схватки с элитной командой лиги (а лучше – четырех подряд команд).

Для этого состав требует некоторого переосмысления – и вот начнется оно, похоже, с Марнера.

Фото: East News /Frank Gunn/The Canadian Press via AP, Nathan Denette/The Canadian Press via AP, AP Photo/Chris O’Meara, AP Photo/Michael Dwyer