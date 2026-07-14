Овечкин назвал топ-5 брендов пива: «Sapporo, Tsingtao, Stella Artois, «Балтика» и Guinness»
Овечкин назвал топ-5 брендов пива.
Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин перечислил пятерку любимых брендов пива.
– Александр, представьте, что вы на драфте пива. Назовите пять первых пиков.
– Sapporo, Tsingtao, Stella Artois, давай возьмем «Балтику» нашу и Guinness, – сказал Овечкин.
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Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал «Роман с Хоккеем»
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Хочешь не хочешь, надо лить.
Обожаю китайское пиво. Хотя прожил очень долго в Германии, пил с удовольствием варштайнер, радебергер...
А вот прикол. Был я в Вирджинии, где Саша живёт, в той стороне (город Александрия). Зашли в барчик – а там на кране Guinness пшеничное внезапно. Бармен пояснил, что в Балтиморе (это уже штат Мэриленд, там всё рядом, это всё недалёко от столицы) завод Guinness варит вообще всё, что угодно.
По остальным пивоварням в выборе Саши тоже всё ясно: азиаты со своей изюминкой, Стелла – в Штатах это просто определение хорошего европейского лагера (не Хайникен же пить), Балтика – ну понятно, куда ж без девятки (и троечки с утра)?
Выбор уважаемый, безусловно.