Овечкин назвал топ-5 брендов пива: «Sapporo, Tsingtao, Stella Artois, «Балтика» и Guinness»

Овечкин назвал топ-5 брендов пива.

Капитан «Вашингтона » Александр Овечкин перечислил пятерку любимых брендов пива.

– Александр, представьте, что вы на драфте пива. Назовите пять первых пиков.

– Sapporo, Tsingtao, Stella Artois, давай возьмем «Балтику» нашу и Guinness, – сказал Овечкин.

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