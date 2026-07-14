  1. Спортс
  2. Хоккей
  3. Новости

  4. Овечкин назвал топ-5 брендов пива: «Sapporo, Tsingtao, Stella Artois, «Балтика» и Guinness»

0
Овечкин назвал топ-5 брендов пива: «Sapporo, Tsingtao, Stella Artois, «Балтика» и Guinness»
Овечкин назвал топ-5 брендов пива.

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин перечислил пятерку любимых брендов пива.

– Александр, представьте, что вы на драфте пива. Назовите пять первых пиков.

– Sapporo, Tsingtao, Stella Artois, давай возьмем «Балтику» нашу и Guinness, – сказал Овечкин.

Русская девушка-двойник Холанда записала видео с Овечкиным: «Все хотят нас к себе в команду»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал «Роман с Хоккеем»
logoАлександр Овечкин
logoНХЛ
logoВашингтон
алкоголь и спорт

Комментарии

  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
Рекламировать не буду - буду пить!
Короче Писареву со своим "Афанасием", тут ловить ничего
ОтветОлег Попов
Короче Писареву со своим "Афанасием", тут ловить ничего
Афанасий действительно по вкусу отличается от представленного
ОтветGuillermo
Афанасий действительно по вкусу отличается от представленного
Причём в лучшую сторону
Судя по топу, у Сани два требования к пиву: жидкое и холодное (второе как получится).
ОтветBeaver
Судя по топу, у Сани два требования к пиву: жидкое и холодное (второе как получится).
Для него это топливо, как бензин для машины.

Хочешь не хочешь, надо лить.
Обычно он всякую хрень за деньги рекламирует. Не успели ещё названия китайских авто научиться выговаривать, а теперь ещё и пиво на подходе.
ОтветЖЗЛ
Обычно он всякую хрень за деньги рекламирует. Не успели ещё названия китайских авто научиться выговаривать, а теперь ещё и пиво на подходе.
Китайское пиво варится с рисом, что делает его мягким, "питким"... У нас "Исетское" так делали...
Обожаю китайское пиво. Хотя прожил очень долго в Германии, пил с удовольствием варштайнер, радебергер...
ОтветЖЗЛ
Обычно он всякую хрень за деньги рекламирует. Не успели ещё названия китайских авто научиться выговаривать, а теперь ещё и пиво на подходе.
Tsingtao это такой полуостров, который раньше принадлежал немцам, которые и оставили там традиции пивоварения. Потому в целом пиво нормальное
Хадыженское!
Ответkopeg
Хадыженское!
Разливное...
ОтветKANDREYCSKA
Разливное...
Ну вы что... Только бутылочное! Свежее, чтобы дней 5 , максимум, с даты разлива было
Балтика под 9 номером, добавил наш Слоняра )
Ответxxx-xxx
Балтика под 9 номером, добавил наш Слоняра )
У Балтики кстати после смены владельца нормально с пивом, даже империал стаут в линейке появился
Ответmf_amber
У Балтики кстати после смены владельца нормально с пивом, даже империал стаут в линейке появился
Да,и пивас достойный)
Самое прикольное, что он ведь не уточнил, какой именно Guinness. Не, ну подумали, что про вот этот обыкновенный стаут.

А вот прикол. Был я в Вирджинии, где Саша живёт, в той стороне (город Александрия). Зашли в барчик – а там на кране Guinness пшеничное внезапно. Бармен пояснил, что в Балтиморе (это уже штат Мэриленд, там всё рядом, это всё недалёко от столицы) завод Guinness варит вообще всё, что угодно.

По остальным пивоварням в выборе Саши тоже всё ясно: азиаты со своей изюминкой, Стелла – в Штатах это просто определение хорошего европейского лагера (не Хайникен же пить), Балтика – ну понятно, куда ж без девятки (и троечки с утра)?

Выбор уважаемый, безусловно.
ОтветXtasy
Самое прикольное, что он ведь не уточнил, какой именно Guinness. Не, ну подумали, что про вот этот обыкновенный стаут. А вот прикол. Был я в Вирджинии, где Саша живёт, в той стороне (город Александрия). Зашли в барчик – а там на кране Guinness пшеничное внезапно. Бармен пояснил, что в Балтиморе (это уже штат Мэриленд, там всё рядом, это всё недалёко от столицы) завод Guinness варит вообще всё, что угодно. По остальным пивоварням в выборе Саши тоже всё ясно: азиаты со своей изюминкой, Стелла – в Штатах это просто определение хорошего европейского лагера (не Хайникен же пить), Балтика – ну понятно, куда ж без девятки (и троечки с утра)? Выбор уважаемый, безусловно.
по остальным брендам тоже не ясно: они варят всё от светлого до тёмного.
ОтветРокко Сиффредди
по остальным брендам тоже не ясно: они варят всё от светлого до тёмного.
Согласен. У Циндао тоже пшеничка есть годная. У Саппоро тёмное прикольное. Вот у Стеллы не помню, что эдакого. Я это так, увлёкся, вспомнил первую поездку в DC, до которой я и не подозревал, что у Гиннесса есть что-то кроме стаута.
Как эталонно прошелся по крупным брендам плохого пива
ОтветPrivateJoker
Как эталонно прошелся по крупным брендам плохого пива
Кроме гинесса, гинесс норм, остальные дно или близко к этому
ОтветRtautrtrtgf
Кроме гинесса, гинесс норм, остальные дно или близко к этому
Называть Гинесс лучшим пивом, это как называть мартини лучшим вином или джим бим лучшим бурбоном) это базовая серая посредственность, будто три дня пиво в бокале стояло, а не его только что налили.
Хамовники???
шарит за Балтику 9ку
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Овечкин, Панарин и Сергачев представили джерси «Матча года» – дизайн вдохновлен «северным сияниeм и алыми закатами северной столицы»
Видео
Овечкин о решении МОК: «Слава богу, нас пустили. Будем надеяться, все придет к тому, что наши спортсмены будут представлять Россию на турнирах»
Овечкин посетит финал ЧМ по футболу в США 19 июля
Рекомендуем
Главные новости
Федоров о «Матче года»: «Драфт – хороший формат. Будет интересно, если в перерыве на лед выйдут талантливые дети до 12 лет и покажут свой хоккей»
Защитник «Юты» Михаил Сергачев запустил блог на Спортсе’‘. Первый материал – о своей свадьбе
Трибуна
Александр Овечкин: «На Кубке мира у нас был бы приличный состав. Россия могла бы претендовать на высокие места, но зависит от того, кто бы был тренером»
«Питтсбург» и Ник Робертсон подписали двухлетний контракт с кэпхитом 3,25 млн долларов
Александр Овечкин: «Хочется выиграть Кубок Стэнли еще раз, это желание перевешивает возможность побить еще один рекорд Гретцки. У «Вашингтона» боеспособный состав»
Каменский о шведе Вайсбахе в СКА: «Уровень КХЛ поднимается, люди хотят прогрессировать и играть в лучшей лиге, поэтому едут сюда»
Экс-форвард ЦСКА и «Авангарда» Шумаков завершил карьеру
Александр Овечкин: «Жаль, что нас не допускают, мы не молодеем. Время летит, хочется играть на Олимпиадах и чемпионатах мира. Это важно для страны»
Овечкин о продолжении карьеры через год: «Будет зависеть от желания, здоровья. С каждый годом все тяжелее, тренироваться не очень нравится. После отпуска самое тяжелое время»
Хованов заявил следствию, что из-за антироссийских санкций не смог доставить форму из Финляндии родителям хокеистов. Призер МЧМ-2020 обвиняется в мошенничестве («СарИнформ»)
Ко всем новостям
Последние новости
Умер бывший арбитр Компалла, ему было 90 лет. Он работал на матчах Суперсерии-1972 и был первым судьей, включенным в Зал славы ИИХФ
Федоров о работе с Никитиным в ЦСКА: «Я уже вошел в штаб Игоря Валерьевича, но не официально. На тренерском мостике меня не будет. Но как тренер-методист и наставник – да»
Федоров об Овечкине: «Решение продолжить карьеру далось ему не так легко, как все думают. Нужно готовиться к каждой игре интенсивно. Тренировки на льду уже не помогут – надо заниматься в зале»
Эрни – в шорт-листе минского «Динамо». У форварда 6+2 за «Даллас» прошлом сезоне (Артур Хайруллин)
Исхаков о теннисе: «Из большой троицы больше всего нравится Джокович – подкупает ментальной силой. Из сегодняшних нельзя не отметить Синнера и Алькараса, они невероятные вундеркинды»
Вишневский заработает 13 млн рублей за сезон по новому контракту со «Спартаком» («Сила спорта»)
Никита Щитов: «У «Динамо» собирается опытная и мастеровитая команда. Они могут попасть в топ-4 Запада. Но нужно посмотреть, как Тамбиев сработает»
Генменеджер «Шанхая»: «Чернов – универсальный игрок, выполняет большое количество черновой работы. Это настоящий труженик, который всегда бьется за команду»
«Шанхай» подписал контракт с Артемом Черновым на год
Монсон о новом контракте Овечкина: «Александр – великий спортсмен. Было бы грустно больше не увидеть его на льду. Он усердно занимается, чтобы оставаться на высоком уровне»