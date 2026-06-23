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  4. Бэбкок возглавил «Эдмонтон». НХЛ разрешила тренеру работать в лиге после расследования

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Бэбкок возглавил «Эдмонтон». НХЛ разрешила тренеру работать в лиге после расследования
«Эдмонтон» объявил о назначении Бэбкока главным тренером клуба.

«Эдмонтон» объявил о назначении Майка Бэбкока главным тренером клуба. 

18 июня НХЛ по итогам расследования разрешила Бэбкоку работать тренером в лиге.

Напомним, ранее Ассоциация игроков НХЛ обратилась к лиге с просьбой расследовать обвинения в нарушении тренером частной жизни игроков во время его работы в «Блю Джекетс».

Бэбкока уволили из «Коламбуса» в сентябре 2023 года – через два месяца после назначения. Причиной стал скандал, разгоревшийся на фоне того, что тренер просил хоккеистов показать личные фото в телефоне.

В сезоне-2025/26 «Ойлерс» под руководством Криса Кноблауха проиграли «Анахайму» (2-4 в серии) в первом раунде Кубка Стэнли. В регулярном чемпионате клуб занял 5-е место в таблице Западной конференции.

Бэбкок ранее работал в «Анахайме», «Детройте», «Торонто» и сборной Канады. На данный момент он единственный в истории тренер, являющийся членом «Тройного золотого клуба». В качестве главного тренера он приводил свои команды к победе в Олимпийских играх (сборная Канады в 2010 и 2014 годах), чемпионате мира (сборная Канады в 2004 году) и Кубке Стэнли («Детройт» в 2008 году).

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт «Эдмонтона»
logoМайк Бэбкок
logoНХЛ
logoЭдмонтон

Комментарии

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Думаю, что по итогу Боумэн добьет Эдмонтон окончательно
Кто нибудь футбольную аналогию - это как кто и какой клуб бы возглавил?
ОтветBest in the World
Кто нибудь футбольную аналогию - это как кто и какой клуб бы возглавил?
Феликс Магат - Баварию
Это просто НЕВЕРОЯТНО, все ждали этого момента теперь Эдмонтон точно не возьмет КС. Спасибо менеджеры ;)
Серьезный вызов. Если получится, то можно официально будет признать лучшим тренером века. Хотя по титулам, его в любом случае очень маловероятно, что кто-то превзойдет
МакДи с Немцем приготовить свои смартфоны!
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