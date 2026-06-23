Бэбкок возглавил «Эдмонтон». НХЛ разрешила тренеру работать в лиге после расследования

«Эдмонтон» объявил о назначении Бэбкока главным тренером клуба.

«Эдмонтон » объявил о назначении Майка Бэбкока главным тренером клуба.

18 июня НХЛ по итогам расследования разрешила Бэбкоку работать тренером в лиге.

Напомним, ранее Ассоциация игроков НХЛ обратилась к лиге с просьбой расследовать обвинения в нарушении тренером частной жизни игроков во время его работы в «Блю Джекетс».

Бэбкока уволили из «Коламбуса» в сентябре 2023 года – через два месяца после назначения. Причиной стал скандал , разгоревшийся на фоне того, что тренер просил хоккеистов показать личные фото в телефоне.

В сезоне-2025/26 «Ойлерс» под руководством Криса Кноблауха проиграли «Анахайму» (2-4 в серии) в первом раунде Кубка Стэнли. В регулярном чемпионате клуб занял 5-е место в таблице Западной конференции.

Бэбкок ранее работал в «Анахайме», «Детройте», «Торонто» и сборной Канады. На данный момент он единственный в истории тренер, являющийся членом «Тройного золотого клуба». В качестве главного тренера он приводил свои команды к победе в Олимпийских играх (сборная Канады в 2010 и 2014 годах), чемпионате мира (сборная Канады в 2004 году) и Кубке Стэнли («Детройт» в 2008 году).