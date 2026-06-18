НХЛ разрешила Бэбкоку работать тренером в лиге.

НХЛ по итогам расследования разрешила Майку Бэбкоку работать тренером в лиге.

Ранее сообщалось , что канадский специалист может возглавить «Эдмонтон ».

«Лига завершила проверку деятельности Майка Бэбкока в «Коламбусе » и некоторых предполагаемых действий, связанных с этим.

Наше расследование пришло к выводу, что, даже в наименее благоприятном для господина Бэбкока свете, в настоящее время нет оснований ограничивать его работу в лиге», – говорится в заявлении НХЛ.

Ранее Ассоциация игроков НХЛ обратилась к лиге с просьбой расследовать обвинения в нарушении Бэбкоком частной жизни игроков во время его работы в «Блю Джекетс».

Бэбкока уволили из «Коламбуса» в сентябре 2023 года – через два месяца после назначения. Причиной стал скандал , разгоревшийся на фоне того, что тренер просил хоккеистов показать личные фото в телефоне. При этом претензии Ассоциации игроков НХЛ не ограничивались этим эпизодом.