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  4. НХЛ разрешила Бэбкоку работать в лиге. Он может возглавить «Эдмонтон»

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НХЛ разрешила Бэбкоку работать в лиге после расследования – в 2023-м тренер просил игроков «Коламбуса» показать личные фото. Он может возглавить «Эдмонтон»
НХЛ разрешила Бэбкоку работать тренером в лиге.

НХЛ по итогам расследования разрешила Майку Бэбкоку работать тренером в лиге.

Ранее сообщалось, что канадский специалист может возглавить «Эдмонтон».

«Лига завершила проверку деятельности Майка Бэбкока в «Коламбусе» и некоторых предполагаемых действий, связанных с этим.

Наше расследование пришло к выводу, что, даже в наименее благоприятном для господина Бэбкока свете, в настоящее время нет оснований ограничивать его работу в лиге», – говорится в заявлении НХЛ.

Ранее Ассоциация игроков НХЛ обратилась к лиге с просьбой расследовать обвинения в нарушении Бэбкоком частной жизни игроков во время его работы в «Блю Джекетс».

Бэбкока уволили из «Коламбуса» в сентябре 2023 года – через два месяца после назначения. Причиной стал скандал, разгоревшийся на фоне того, что тренер просил хоккеистов показать личные фото в телефоне. При этом претензии Ассоциации игроков НХЛ не ограничивались этим эпизодом.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт НХЛ
logoМайк Бэбкок
logoЭдмонтон
logoНХЛ
logoКоламбус
logoАссоциация игроков НХЛ

Комментарии

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Ну, посмотрим на Бэбкока в Эдмонтоне. Хуже точно не будет. А вот шансы увеличатся.
Теперь Бэбс ученый - никаких фоток, будет сразу в душ звать.
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