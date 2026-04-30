  Барбашев набрал очки во всех 5 матчах этого Кубка Стэнли – 2+3 на отрезке. У форварда «Вегаса» ассист в 5-й игре с «Ютой»
Барбашев набрал очки во всех 5 матчах этого Кубка Стэнли – 2+3 на отрезке. У форварда «Вегаса» ассист в 5-й игре с «Ютой»

Форвард «Вегаса» Иван Барбашев отметился голевой передачей в пятой игре серии первого раунда Кубка Стэнли против «Юты» (5:4 2ОТ, 3-2).

30-летний россиянин набирал очки в каждом матче серии, на его счету 5 (2+3) результативных действий.

В пятой встрече он провел на льду 24:27 (из них 1:56 – в большинстве), не нанес ни одного броска в створ, допустил четыре потери, сделал десять силовых приемов, получил один малый штраф (2 минуты) и завершил матч с полезностью «минус 1».

🎩 Как же вовремя Дорофеев сделал хет-трик: спас «Вегас» на 60-й минуте!

Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт НХЛ
Ваня, Нич , Вася Подкользин, Тренин сегодня бы были фундаментом сборной. именно таких игроков не хватало когда собирались сильнейшие.....жаль.
Вегасу - победы в следующей игре!
Барбашев - один из самых стабильных и универсальных игроков! Может сыграть в любом звене и результативность практически не проседает
Неплохо так мамонты рыцарей треплют
32 игрока из России сыграли в регулярном сезоне в командах, попавших плей-офф КС26 (всего 68 россиян было в сезоне).
В первом раунде плей-офф сыграли 24 игрока.
Вот список 32х россиян, вышедших на КС26 и итоги серий первого раунда:
ВОСТОК (место в конференции и пары первого раунда)
1.«Каролина»:
Андрей Свечников, н.
Александр Никишин, з.
(Петр Кочетков, вр., в п/о пока не играл)
победили 4-0
{6. «Оттаву»
Артем Зуб, з.}
..….................
2."Баффало" - россиян нет.
против
5. «Бостон»
Марат Хуснутдинов, н.
Никита Задоров, з.
(Георгий Меркулов, н., в п/о пока не играл)
............................
3. «Тампа-Бэй»
Никита Кучеров, н.
Андрей Василевский, вр.
(Максим Грошев, з., в п/о пока не играл)
против
4. «Монреаль»
Иван Демидов, н.
..........................
8. «Филадельфия»
Матвей Мичков, н.
(Никита Гребёнкин, н., в п/о пока не играл)
выиграла 4-2 у
{7. «Питтсбурга»
Евгений Малкин, н.
Егор Чинахов, н.
(Сергей Мурашов, вр., в п/о не сыграл)}
Четвертьфиналы:
Первый: 1.Каролина - 8.Филадельфия
Второй: ? - ?
---------/--------/-------
ЗАПАД (место в конференции и пары первого раунда)
1. «Колорадо»
Валерий Ничушкин, н.
(Захар Бардаков, н., в п/о пока не играл)
победили 4-0
{8. «Лос-Анджелес»
Артемий Панарин, н.
Андрей Кузьменко, н.}
.....................
2. «Даллас»
Илья Любушкин, з.
против
3. «Миннесота»
Кирилл Капризов, н.
Владимир Тарасенко, н.
Данила Юров, н.
Яков Тренин, н.
....................
4. «Вегас»
Павел Дорофеев, н.
Иван Барбашев, н.
против
6. «Юта»
Михаил Сергачев, з.
(Дмитрий Симашев, з.
Даниил Бут, н., в п/о пока не играли)
.......................
5. «Эдмонтон»
Василий Подколзин, н.
против
7. «Анахайм»
Павел Минтюков, з.
Полуфиналы:
Первый: 1.Колорадо - ?
Второй: ? - ?
