Барбашев набрал очки во всех 5 матчах этого Кубка Стэнли – 2+3 на отрезке. У форварда «Вегаса» ассист в 5-й игре с «Ютой»

Барбашев набрал очки во всех 5 матчах этого Кубка Стэнли.

Форвард «Вегаса » Иван Барбашев отметился голевой передачей в пятой игре серии первого раунда Кубка Стэнли против «Юты » (5:4 2ОТ, 3-2).

30-летний россиянин набирал очки в каждом матче серии, на его счету 5 (2+3) результативных действий.

В пятой встрече он провел на льду 24:27 (из них 1:56 – в большинстве), не нанес ни одного броска в створ, допустил четыре потери, сделал десять силовых приемов, получил один малый штраф (2 минуты) и завершил матч с полезностью «минус 1».

