Дорофеев – 4-й игрок в истории НХЛ, трижды сравнявший счет по ходу одного матча Кубка Стэнли. Последний такой случай был в 1993 году
Дорофеев сделал хет-трик за «Вегас» и повторил историческое достижение в НХЛ.
Нападающий «Вегаса» Павел Дорофеев сделал хет-трик в пятом матче серии первого раунда Кубка Стэнли против «Юты» (5:4 2ОТ, 3-2).
25-летний россиянин трижды сравнивал счет по ходу игры: 1:1 после гола в большинстве на последней минуте первого периода, 2:2 во втором периоде и 4:4 на отметке 59:07 в формате «6 на 5».
Дорофеев стал четвертым хоккеистом в истории плей-офф НХЛ с таким достижением. Подобное в Кубке Стэнли удавалось только Дэйлу Хантеру (1993 год), Дирку Грэму (1992) и Мишелю Гуле (1985).
В текущем плей-офф НХЛ на счету форварда «Голден Найтс» 4 (4+0) очка в 5 матчах.
Кто выиграет Кубок Гагарина-2026?27363 голоса
Металлург
Локомотив
Авангард
Ак Барс
Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт НХЛ
4 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Дорофеев красава, удачи дальше.
Своей нацеленностью на ворота и тем что называют "чувство гола" Дорофеев обратил моё внимание ещё на МЧМ-2020. Постоянно лез не ворота и не пытался разыгрывать с партнерами до верного, а сам бросал, бросал, бросал (это то качество, которое часто проседает у сильных обученных игроков). Неудивительно, что и в НХЛ у него голы составляют примерно 2/3 от всех результативных баллов. В общем радует он своим прогрессом и тем, как у него все складывается. Удачи и главное без травм.
Из-за него начинаю притапливать за Лыцарей...
Красавчики!
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем