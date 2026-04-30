Дорофеев – 4-й игрок в истории НХЛ, трижды сравнявший счет по ходу одного матча Кубка Стэнли. Последний такой случай был в 1993 году

Дорофеев сделал хет-трик за «Вегас» и повторил историческое достижение в НХЛ.

Нападающий «Вегаса » Павел Дорофеев сделал хет-трик в пятом матче серии первого раунда Кубка Стэнли против «Юты » (5:4 2ОТ, 3-2).

25-летний россиянин трижды сравнивал счет по ходу игры: 1:1 после гола в большинстве на последней минуте первого периода, 2:2 во втором периоде и 4:4 на отметке 59:07 в формате «6 на 5».

Дорофеев стал четвертым хоккеистом в истории плей-офф НХЛ с таким достижением. Подобное в Кубке Стэнли удавалось только Дэйлу Хантеру (1993 год), Дирку Грэму (1992) и Мишелю Гуле (1985).

В текущем плей-офф НХЛ на счету форварда «Голден Найтс» 4 (4+0) очка в 5 матчах.