Сергачев сыграл 37:35 против «Вегаса» и сделал ассист. «Юта» уступила во 2-м овертайме матча Кубка Стэнли
Защитник «Юты» Михаил Сергачев отметился голевой передачей в пятом матче первого раунда Кубка Стэнли против «Вегаса» (4:5 2ОТ, 2-3).
27-летний россиянин провел на льду 37:35, нанес два броска в створ, совершил один перехват, допустил одну потерю, заблокировал пять бросков и получил один малый штраф, который реализовал форвард «Вегаса» Павел Дорофеев.
На счету Сергачева стало 4 (0+4) очка в 5 матчах текущего плей-офф НХЛ.
Хет-трик Дорофеева помог «Вегасу» победить «Юту» в матче Кубка Стэнли – 5:4 во втором овертайме. Россиянин сравнял счет на 59:07
Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт НХЛ
Стоило во втором овере Михаилу заменится, в большинстве, как Юта сразу проваливаться начала и даже выйти из зоны не смогли. И поражение.
