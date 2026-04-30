  Сергачев сыграл 37:35 против «Вегаса» и сделал ассист. «Юта» уступила во 2-м овертайме матча Кубка Стэнли
Сергачев сыграл 37:35 против «Вегаса» и сделал ассист. «Юта» уступила во 2-м овертайме матча Кубка Стэнли

Защитник «Юты» Михаил Сергачев отметился голевой передачей в пятом матче первого раунда Кубка Стэнли против «Вегаса» (4:5 2ОТ, 2-3).

27-летний россиянин провел на льду 37:35, нанес два броска в створ, совершил один перехват, допустил одну потерю, заблокировал пять бросков и получил один малый штраф, который реализовал форвард «Вегаса» Павел Дорофеев.

На счету Сергачева стало 4 (0+4) очка в 5 матчах текущего плей-офф НХЛ.

Хет-трик Дорофеева помог «Вегасу» победить «Юту» в матче Кубка Стэнли – 5:4 во втором овертайме. Россиянин сравнял счет на 59:07

Стоило во втором овере Михаилу заменится, в большинстве, как Юта сразу проваливаться начала и даже выйти из зоны не смогли. И поражение.
Дорофеев – 4-й игрок в истории НХЛ, трижды сравнявший счет по ходу одного матча Кубка Стэнли. Последний такой случай был в 1993 году
Хет-трик Дорофеева помог «Вегасу» победить «Юту» в матче Кубка Стэнли – 5:4 во втором овертайме. Россиянин сравнял счет на 59:07
Андрей Разин: «Думаешь: лучше вести себя как Никитин, Козырев, великий Билялетдинов – молчи и молчи. Уважаю журналистов, но в вашей среде есть нормальные люди, а есть редиски»
ЧМ-2026. Дивизион 1А. Украина обыграла Литву, Польша против Франции, Казахстан разгромил Японию
Бабаев о 0+2 у Ткачева в 5 матчах против «Ак Барса»: «Большего он сделать не мог. Кто нормально разбирает игру, видит его игровое время»
Разин о нападении «Металлурга»: «Думаете, я бы отказался от Макдэвида и Драйзайтля? Тодда, Хмелевски, Барабанова, Сафонова с удовольствием взял бы. Они выбирают Казань»
Кубок Стэнли. «Тампа» и «Монреаль» проведут 7-й матч в первом раунде, «Колорадо» и «Миннесота» начнут серию 2-го раунда
Разин после вылета из Кубка Гагарина: «Жизнь прекрасна. У «Металлурга» есть характер – делали «Ак Барсу» много подарков, но отыгрывались. Жалко заканчивать серию дома»
Гатиятулин о выходе «Ак Барса» в финал Кубка Гагарина: «Металлург» – очень сильный соперник, напряженная серия. Мы играли терпеливо, работали и забили в овертайме»
«Ак Барс» в 6-й раз сыграет в финале Кубка Гагарина – повторение рекорда КХЛ. Казанцы впервые с 2023-го вышли в решающую серию
⚡️ «Ак Барс» выиграл серию с «Металлургом» (4-1) и вышел в финал Кубка Гагарина
ЧМ-2026. Дивизион 1B. Эстония одолела Румынию и повысилась в классе, Южная Корея победила Нидерланды, Китай оказался сильнее Испании
Потапов о вылете «Металлурга»: «Станет уроком для тренера. Будет давать более сдержанные комментарии, чтобы не отвлекать внимание от команды»
Крикунов про «Ак Барс» в финале: «Металлург» был даже лучше по игре. Уверенно шли 1-ми весь сезон, думали, что и в плей-офф так пройдут, видимо»
Валерий Каменский: «Ак Барс» был сильнее «Металлурга», казанцы по праву вышли в финал плей-офф»
Рыбин о «Локомотиве»: «Команда чуть разобщенно действует. «Авангард» в плане перебегать выглядит помощнее»
Гудбрэнсон и Брендан Смит покинут «Коламбус» летом. Решение по Замуле пока не принято (Daily Faceoff)
Щитов об 1/2 Кубка Гагарина: «Локомотив» еще может вернуться, их нельзя списывать со счетов. Отступать некуда»
Стэн Боумэн о том, что Макдэвид назвал «Эдмонтон» средней командой: «В предыдущих сезонах мы выигрывали по 8-10 матчей подряд. В этой регулярке нам не удалось набрать обороты»
Протас о невыходе «Вашингтона» в плей-офф: «Было много травм. Недосчитались Дюбуа – одного из лучших двусторонних центров в НХЛ. Свою игру оценю на 6-7 из 10»
Защитник «Металлурга» Яковлев о Билялетдинове: «Мэтр нашего хоккея. Отношусь с уважением и благодарностью – он и в «Ак Барс» меня брал, и в сборную»
Кросби о Малкине: «Между нами сложились доверие и связь. Он целеустремленный парень – любит хоккей и хочет побеждать»
