Сергачев сыграл 37:35 против «Вегаса» и сделал ассист. «Юта» уступила во 2-м овертайме матча Кубка Стэнли

Сергачев сыграл 37:35 против «Вегаса» в матче Кубка Стэнли.

Защитник «Юты » Михаил Сергачев отметился голевой передачей в пятом матче первого раунда Кубка Стэнли против «Вегаса » (4:5 2ОТ, 2-3).

27-летний россиянин провел на льду 37:35, нанес два броска в створ, совершил один перехват, допустил одну потерю, заблокировал пять бросков и получил один малый штраф, который реализовал форвард «Вегаса» Павел Дорофеев.

На счету Сергачева стало 4 (0+4) очка в 5 матчах текущего плей-офф НХЛ.

Хет-трик Дорофеева помог «Вегасу» победить «Юту» в матче Кубка Стэнли – 5:4 во втором овертайме. Россиянин сравнял счет на 59:07