«Вашингтон» хочет продлить контракт с Лильегреном. Защитник провел 4 игры за клуб после обмена из «Сан-Хосе» (The Fourth Period)

«Вашингтон» хочет продлить контракт с Лильегреном.

Инсайдер The Fourth Period Дэвид Паньотта заявил, что «Вашингтон » намерен продлить контракт с защитником Тимоти Лильегреном .

26-летний швед перешел из «Сан-Хосе» за пик в четвертом раунде драфта НХЛ-2026 по ходу минувшего регулярного чемпионата и провел 4 игры за новый клуб при 16:54 в среднем на льду.

«Мне сказали, что «Кэпиталс» проведут разговор с Лильегреном. Есть взаимный интерес, так что посмотрим, как это будет соглашение, если им удастся довести дело до конца», – сказал Паньотта.

Защитник может стать неограниченно свободным агентом. Срок его действующего договора с зарплатой 3 млн долларов за сезон рассчитан до 30 июня 2026 года.

В этом сезоне на счету Лильегрена 47 матчей и 11 (1+10) очков при полезности «минус 8».

