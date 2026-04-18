Быков о будущем Овечкина в НХЛ: «Пока есть возможность, желание, здоровье, Александр будет играть»

Быков о будущем Овечкина в НХЛ: пока есть желание, Александр будет играть.

Вячеслав Быков высказался о том, останется ли форвард «Вашингтона » Александр Овечкин в НХЛ .

40-летний россиянин завершил последний чемпионат по действующему контракту с «Кэпиталс». Ранее он объявил, что летом примет решение о продолжении или завершении карьеры в НХЛ.

«Руководит всем любовь к хоккею. Каждый любой момент выхода на лед — это всегда радость. И эта радость, это ощущение взаимодействия с ребятами, ощущение победы — это такие моменты, которые потом уже редко можно будет ощутить.

Пока есть возможность, есть желание, есть здоровье, то Александр будет играть. Я прекрасно понимаю его. Это только он может чувствовать, и если он готов, если способен и здоровье позволяет, то для болельщиков, для специалистов это только приятные новости», – сказал бывший тренер сборной России.