486

Кубок Стэнли. «Каролина» победила «Оттаву», «Даллас» пропустил 6 голов от «Миннесоты», «Питтсбург» проиграл «Филадельфии»

Тремя матчами стартовал розыгрыш плей-офф НХЛ.

«Каролина» победила «Оттаву» (2:0) в первом матче серии первого раунда Кубка Стэнли, «Даллас» разгромлен «Миннесотой» (1:6), «Питтсбург» проиграл «Филадельфии» (2:3). 

Кубок Стэнли

Первый раунд

Счет в серии: 1-0

Счет в серии: 0-1

Счет в серии: 0-1

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
Короче, пацаны….
У меня батя работает на заводе…
Сегодня позвонил - попросил купить две пачки чипсов, четыре пива. Сказал, что займет телек в комнате, и с 10ти его не трогать.
Не знаю, что происходит. Но, похоже, началось…
Ответ Егор Егорушкин
Мало пива взял.4 не о чем)) ккк специалист говорю))
Ответ Павел_1116679604
От пива 🍺 камни в почках .
Поздравляю , друзья)
Даже если команда которую вы поддерживаете вне ПО.
Лучший хоккей начинается!
Ответ Sonnyanderson
Комментарий скрыт
Ответ Беня_Финитас
На пути к величию.
Поедет с ткачуком за тройным клубом)
Наконец-то начинается настоящий хоккей,всех с праздником 🤝
Ответ Максим Пузиков
Комментарий скрыт
Ответ Максим Пузиков
Комментарий скрыт
Лучшие бомбардиры плей-офф в истории и действующие в первой сотне.
1.Гретцки-382
2.Месье-295
3.Курри-233
4.Андерсен-214
5.Ягр-201
6.Кросби-201

14. Малкин-180

21.Кучеров-171

32.Макдэвид-150

42. Перри-141
43.Драйзайтль-141

60. Маккинон-125

63. Рантанен -163

70. Хедман - 120
Ответ SPARTACUS2022
60. Маккиннон - 125
63. Рантанен - 163
Это как вообще?
Ответ Кефтеме
Опнчатка, наверно 123
Сразу видно, что проблемы звёзд в плове все в Дадонове были, вон как хорошо убрав его заиграли в матчах на вылет
Даллас—Миннесота огненная заруба. Поскольку я давний фанат Модано, то я за Даллас тут буду. Всех с началом плей офф! Пусть победит сильнейший.
Ответ MMg2026
Но Модано начинал в Миннесоте :)
Ответ Михаил Майоров
только в другой))
Бомбардиры ПО:
1. Гретцки - 382
2. Мессье - 295
3. Курри - 233
4. Андерсон - 214
5. КРОСБИ - 201
Ответ Sonnyanderson
Кросби один из 19 игроков кто делал минимум 3 хет трика в плей-офф
Ответ sk0208827
Тут нет сомнений)
Малкин сравнялся по голам в плове с Горди Хоу. делят 21-место
Отличная игра Кирилл и вся сота, хорошее начало!!!
Ответ Vtx
Хорошее и очень неожиданное. Серия длинная, конечно. Но в самом начале такая плюха - это сильно.
Ахо всего 28 лет, а кажется, что лет 15 за Каро играет финн
