Кубок Стэнли. «Каролина» победила «Оттаву», «Даллас» пропустил 6 голов от «Миннесоты», «Питтсбург» проиграл «Филадельфии»
Тремя матчами стартовал розыгрыш плей-офф НХЛ.
«Каролина» победила «Оттаву» (2:0) в первом матче серии первого раунда Кубка Стэнли, «Даллас» разгромлен «Миннесотой» (1:6), «Питтсбург» проиграл «Филадельфии» (2:3).
Первый раунд
Счет в серии: 1-0
Счет в серии: 0-1
Счет в серии: 0-1
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Все о первом раунде Кубка Стэнли-2026: пары, сетка, расписание матчей
Когда Овечкин завершит карьеру?
Сейчас, уже пора
В 2027-м, после сезона в «Вашингтоне»
В 2027-м, после сезона в «Динамо»
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
486 комментариев
У меня батя работает на заводе…
Сегодня позвонил - попросил купить две пачки чипсов, четыре пива. Сказал, что займет телек в комнате, и с 10ти его не трогать.
Не знаю, что происходит. Но, похоже, началось…
Даже если команда которую вы поддерживаете вне ПО.
Лучший хоккей начинается!
Поедет с ткачуком за тройным клубом)
1.Гретцки-382
2.Месье-295
3.Курри-233
4.Андерсен-214
5.Ягр-201
6.Кросби-201
14. Малкин-180
21.Кучеров-171
32.Макдэвид-150
42. Перри-141
43.Драйзайтль-141
60. Маккинон-125
63. Рантанен -163
70. Хедман - 120
Это как вообще?
1. Гретцки - 382
2. Мессье - 295
3. Курри - 233
4. Андерсон - 214
5. КРОСБИ - 201