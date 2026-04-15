Защитник «Авангарда» Ибрагимов о шайбе с ЦСКА: «Везет дуракам, а мы работаем с утра до ночи. Бросок есть бросок»

Ибрагимов из «Авангарда» о шайбе с ЦСКА: везет дуракам, а мы работаем.

Защитник «Авангарда » Марсель Ибрагимов прокомментировал свой гол в четвертом матче серии Кубка Гагарина с ЦСКА (1:3, 3-1).

Хоккеист омского клуба забил прямым броском от синей линии. Голкипер армейцев Дмитрий Гамзин задел шайбу ловушкой, но после контакта она залетела в ворота.

– Хорошая игра. ЦСКА вышел умирать, мы тоже. Нужно наращивать и выигрывать. Все нормально, едем домой, готовимся. Знаем, что нужно поправить.

– Понятно, что в моменте с шайбой вам повезло, но было ли вам приятно забить в ворота бывшей команды?

– Везет дуракам, а мы работаем с утра до ночи. Бросок есть бросок. Ребята здорово закрывают, хороший трафик.

– Понимали, что у вас было право на ошибку?

– Таких мыслей ни в коем случае не было. Готовились, понимали, что ребята будут играть в полную. Нам нужно было сыграть чуть лучше, чем они. Сегодня они выиграли, едем домой.

– Чего не хватило?

– Местами игрока под воротами. Шайба не шла, куда нужно – бросали в пузо.

– Насколько важно выиграть у ЦСКА в силовой борьбе?

– Это плей‑офф, нужно выигрывать во всех аспектах.

– Дома будете играть с позиции силы?

– Мы всегда стараемся играть с позиции силы. Фокусируемся только на нашей игре, – сказал Ибрагимов.

