18-летний Прохоров уехал из «Динамо» в «Айлендерс». Форвард провел сезон в России на правах аренды (Алексей Шевченко)

18-летний Прохоров уехал из «Динамо» в «Айлендерс».

Как сообщает журналист «Спорт-Экспресса» Алексей Шевченко, 18-летний Даниил Прохоров уехал из «Динамо » в Северную Америку.

Год назад нападающий подписал контракт новичка с «Айлендерс », выбравшими его под 42-м общим номером на драфте НХЛ-2025, и провел сезон в России на правах аренды.

Прохоров сыграл 25 матчей в FONBET КХЛ с учетом плей-офф, набрав 1 (1+0) очко при 4:35 в среднем на льду. В Olimpbet ВХЛ у него 18 (9+9) баллов в 25 играх за «Динамо» из Санкт-Петербурга.

В Olimpbet МХЛ форвард провел 11 матчей за МХК «Динамо» с учетом плей-офф и отметился 7 (4+3) результативными действиями.

Овечкин останется в «Вашингтоне» на год. Форвард хочет сыграть за «Динамо», он вернется в РФ, если этого захотят его семья и окружение («Mash на спорте»)