18-летний Прохоров уехал из «Динамо» в «Айлендерс». Форвард провел сезон в России на правах аренды (Алексей Шевченко)

18-летний Прохоров уехал из «Динамо» в «Айлендерс».
Как сообщает журналист «Спорт-Экспресса» Алексей Шевченко, 18-летний Даниил Прохоров уехал из «Динамо» в Северную Америку.
Год назад нападающий подписал контракт новичка с «Айлендерс», выбравшими его под 42-м общим номером на драфте НХЛ-2025, и провел сезон в России на правах аренды.
Прохоров сыграл 25 матчей в FONBET КХЛ с учетом плей-офф, набрав 1 (1+0) очко при 4:35 в среднем на льду. В Olimpbet ВХЛ у него 18 (9+9) баллов в 25 играх за «Динамо» из Санкт-Петербурга.
В Olimpbet МХЛ форвард провел 11 матчей за МХК «Динамо» с учетом плей-офф и отметился 7 (4+3) результативными действиями.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал «Динамо»
Черныш, Новиков, Рябкин, Прохоров и это далеко не все....