Овечкин останется в «Вашингтоне» на год. Форвард хочет сыграть за «Динамо», он вернется в РФ, если этого захотят его семья и окружение («Mash на спорте»)

Овечкин останется в «Вашингтоне» еще на один сезон.

Нападающий Александр Овечкин продолжит играть за «Вашингтон», утверждает телеграм-канал «Mash на спорте».

40-летний россиянин останется в «Кэпиталс» еще на один год, он продлит контракт на следующий сезон в ближайшее время, рассказал источник из окружения хоккеиста.

При этом Овечкин все еще хочет сыграть за московское «Динамо», воспитанником которого является. Это, скорее всего, произойдет через год.

Александр на данный момент не видит проблем в том, чтобы остаться в Северной Америке на еще один сезон – здоровье позволяет, плюс условия по контракту у него все еще достойные.

Как утверждает источник, варианты возвращения в Россию есть. Овечкин окажется в РФ, если этого сильно захочет его семья и окружение.

Когда Овечкин завершит карьеру?12070 голосов
Сейчас, уже пораАлександр Овечкин
В 2027-м, после сезона в «Вашингтоне»Вашингтон
В 2027-м, после сезона в «Динамо»Динамо Москва
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: телеграм-канал «Mash на спорте»
Хорошая новость.
Абсолютный рекорд по голам гарантирован и может быть бессмертный рекорд в 950 голов в регулярке.
Он уже бессмертный надо забивать по 50+ шайб 18 сезонов минимум!
рекорд Грецки по голам в регулярке тоже был бессмертным, однако....

Не бывает бессмертных рекордов
Ну и хорошо, дух ещё годик про Ови будет писать, а потом он обещал стату Кучерова вести
О каких достойных условиях по контракту они пишут, если этот заканчивается, а новый ещё не подписан?
Это ж Мэш-помойка непрофессионалов
Достойные условия за провал регулярки.
Он же уже играл за Динамо, чемпион России и обладатель КГ
Че его так тянет туда на старости лет
Ностальгия
Когда это Овечкин успел Кубок Гагарина выиграть, если он в январе уже уехал из ОХК?
Александру Овечкину здоровья, удачи и спортивного долголетия!
Ну, всё...Ищите новый рекорд Гретцки, хейтеры. Рекомендую, посчитать сколько Уэйн забил в детские годы и трясти этой цифрой на этом сайте целый 26/27 сезон.
А юниорские рекорды Гретцки давно побиты Сашей Радуловым.
Уж тогда,два года в НХЛ и коньки на гвоздь!
За Динамо в КХЛ можно и в 45 лет сыграть
В 60 лет пусть приезжает в Динамо, рекорды главнее.(((
