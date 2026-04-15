Овечкин останется в «Вашингтоне» на год. Форвард хочет сыграть за «Динамо», он вернется в РФ, если этого захотят его семья и окружение («Mash на спорте»)

Овечкин останется в «Вашингтоне» еще на один сезон.

Нападающий Александр Овечкин продолжит играть за «Вашингтон », утверждает телеграм-канал «Mash на спорте».

40-летний россиянин останется в «Кэпиталс» еще на один год, он продлит контракт на следующий сезон в ближайшее время, рассказал источник из окружения хоккеиста.

При этом Овечкин все еще хочет сыграть за московское «Динамо », воспитанником которого является. Это, скорее всего, произойдет через год.

Александр на данный момент не видит проблем в том, чтобы остаться в Северной Америке на еще один сезон – здоровье позволяет, плюс условия по контракту у него все еще достойные.

Как утверждает источник, варианты возвращения в Россию есть. Овечкин окажется в РФ, если этого сильно захочет его семья и окружение.