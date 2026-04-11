Алексей Терещенко: «Я готов и хочу возглавить молодежную команду «Динамо». Надо, чтобы в клуб приходили динамовцы, которые будут работать со страстью»

Алексей Терещенко: я готов и хочу возглавить молодежную команду «Динамо».

Трехкратный чемпион мира, воcпитанник «Динамо» Алексей Терещенко заявил, что хотел бы возглавить молодежную команду бело-голубых.

– Ваше родное московское «Динамо» завершило сезон на всех уровнях: КХЛ, ВХЛ, МХЛ. Что делать?

– Я так понимаю, на итоговой пресс‑конференции «Динамо » уже сказали, что надо многое менять. Посмотрим, что будет. Наверное, надо делать так, чтобы в клуб приходили динамовцы, которые будут работать со страстью.

По себе скажу, что я готов и хочу возглавить молодежную команду московского «Динамо». Хочу работать и дать хоккейное образование ребятам, которые на подходе к первой команде. Чтобы они были к этому готовы функционально и физически, а главное – тактически. А это идет через тренировочный процесс. Это большая работа, – сказал Терещенко.

В текущем сезоне 45-летний специалист работал ассистентом в сборных России до 17 и до 20 лет.

Сергеев может перейти из «Динамо» в СКА. Защитник играл за армейцев в сезоне-2023/24 («СЭ»)