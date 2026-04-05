Агент Комтуа о том, что Ротенберг назвал игрока «спортивным петухом»: «Они недавно встретились, вопрос закрыт»

Агент Комтуа о конфликте Ротенберга с игроком: они встретились, вопрос закрыт.

Агент Иван Ботев, представляющий интересы форварда «Динамо» Максима Комтуа , заявил, что хоккеист уладил разногласия с Романом Ротенбергом .

Когда Ротенберг был главным тренером СКА, он назвал легионеров бело‑голубых «спортивными петухами».

– По будущему Комтуа идет много разговоров, особенно в свете потенциального перехода на позицию главного тренера Романа Ротенберга, который в свое время довольно резко высказывался о вашем клиенте.

– Как я знаю, они недавно встретились. Этот вопрос закрыт, – сказал Ботев.

Ротенберг о Комтуа, которого ранее причислил к «спортивным петухам»: «Очень сильный игрок, прошел систему сборной Канады»

Ротенберг о легионерах «Динамо»: «Le Coq Sportif – спортивный петух, прямой перевод. Они франко-канадцы. Поведение похоже на французов»

«Fuck you, #####». Ротенберг выругался в адрес Комтуа в 5-м матче СКА с «Динамо»