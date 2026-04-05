Агент Комтуа о том, что Ротенберг назвал игрока «спортивным петухом»: «Они недавно встретились, вопрос закрыт»
Агент Иван Ботев, представляющий интересы форварда «Динамо» Максима Комтуа, заявил, что хоккеист уладил разногласия с Романом Ротенбергом.
Когда Ротенберг был главным тренером СКА, он назвал легионеров бело‑голубых «спортивными петухами».
– По будущему Комтуа идет много разговоров, особенно в свете потенциального перехода на позицию главного тренера Романа Ротенберга, который в свое время довольно резко высказывался о вашем клиенте.
– Как я знаю, они недавно встретились. Этот вопрос закрыт, – сказал Ботев.
