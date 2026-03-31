Комтуа помирился с Ротенбергом: «Я уладил все разногласия». Экс-тренер СКА ранее выругался в адрес канадца и причислил его к «спортивным петухам»

Нападающий московского «Динамо» Максим Комтуа сообщил, что помирился с членом совета директоров клуба Романом Ротенбергом .

«Я уладил все разногласия с Ротенбергом», – приводит слова игрока телеграм-канал «Mash на спорте».

Первый вице-президент ФХР, главный тренер сборной «России 25» ранее возглавлял СКА. По ходу плей-офф-2025, в котором клуб из Санкт-Петербурга уступил «Динамо» в первом раунде (2-4), Ротенберг причислил Комтуа к «спортивным петухам» и выругался в его адрес по ходу одного из матчей.

Ранее стало известно , что Ротенберг является одним из претендентов на пост главного тренера «Динамо». Сообщается, большинство легионеров команды положительно относятся к его кандидатуре.

Также сегодня появилась информация , что Вячеслав Козлов покинет пост главного тренера команды. Вчера клуб проиграл минскому «Динамо» в серии (0-4) и вылетел из плей-офф. В регулярке-2025/26 московская команда заняла 7-е место на Западе с 81 очком в 68 играх Фонбет Чемпионата КХЛ.

