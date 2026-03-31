Комтуа помирился с Ротенбергом: «Я уладил все разногласия». Экс-тренер СКА ранее выругался в адрес канадца и причислил его к «спортивным петухам»

Максим Комтуа сообщил, что помирился с Романом Ротенбергом.

Нападающий московского «Динамо» Максим Комтуа сообщил, что помирился с членом совета директоров клуба Романом Ротенбергом.

«Я уладил все разногласия с Ротенбергом», – приводит слова игрока телеграм-канал «Mash на спорте».

Первый вице-президент ФХР, главный тренер сборной «России 25» ранее возглавлял СКА. По ходу плей-офф-2025, в котором клуб из Санкт-Петербурга уступил «Динамо» в первом раунде (2-4), Ротенберг причислил Комтуа к «спортивным петухам» и выругался в его адрес по ходу одного из матчей.

Ранее стало известно, что Ротенберг является одним из претендентов на пост главного тренера «Динамо». Сообщается, большинство легионеров команды положительно относятся к его кандидатуре.

Также сегодня появилась информация, что Вячеслав Козлов покинет пост главного тренера команды. Вчера клуб проиграл минскому «Динамо» в серии (0-4) и вылетел из плей-офф. В регулярке-2025/26 московская команда заняла 7-е место на Западе с 81 очком в 68 играх Фонбет Чемпионата КХЛ.

Ротенберг о Комтуа, которого ранее причислил к «спортивным петухам»: «Очень сильный игрок, прошел систему сборной Канады»

Ротенберг о легионерах «Динамо»: «Le Coq Sportif – спортивный петух, прямой перевод. Они франко-канадцы. Поведение похоже на французов»

«Fuck you, #####». Ротенберг выругался в адрес Комтуа в 5-м матче СКА с «Динамо»

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: телеграм-канал «Mash на спорте»
На всякий случай подушечку подложил))
Да не, это уже сигнал о начале совместной работы)
Или совместной жизни.
Ну теперь хоть известно, о чем говорили отец Варлаам и Гришка-самозванец на литовской границе
Теперь они оба "спортивные петухи"?
Да, усладили всё петушки)
Похоже мы знаем теперь кто будет ГТ Динамо🤣
Первый инсайд о трансферах Динамо
ну ещë бы, с главтренером, не наладил бы отношения.
получить клюшкой по хребту, перспектива не из приятных.
А Гусев закодировался?
песню цитировали уже?
Новый контракт подписал на улучшенных условиях и сразу помирились.
А мы уже помирились. Помирились, когда Славу Козлова из Динамо вытаскивали. Потому что совместный труд (для моей пользы) — он объединяет :)
Бахмутов о тренере «Динамо»: «Может, звучит националистически, но я против североамериканцев. Иностранцы в КХЛ ничего не показали, надо идти по пути «Сибири»
сегодня, 12:48
Владимир Крикунов: «С Кудашовым у «Динамо» был бы такой же результат. За 3 года нормальный тренер должен сделать команду, чтобы она звенела. Он 4,5 отработал, но так ничего и не сделал»
сегодня, 11:57
Агент Гусева: «Никита может как покинуть «Динамо», так и остаться. На данный момент мы не общались о продлении контракта. Нужно понять, что будет с командой на следующий сезон»
сегодня, 11:45
Черных о Шабанове: «Мы недовольны его положением в «Айлендерс». Активно ведем поиск другой команды на следующий сезон»
2 минуты назад
Вратарь «Металлурга» Смолин оштрафован за колющий удар клюшкой в матче с «Сибирью»
11 минут назадВидео
Пастухов о трэш-токе игроков «Авангарда»: «Лишняя мотивация нам, они этого просто не понимают. Как говорится, птица Говорун отличается умом и сообразительностью»
35 минут назад
Талисмана «Салавата» куницу Юлая не пустили на арену «Автомобилиста». Команды проведут 5-й матч серии в Екатеринбурге
52 минуты назад
Кубок Гагарина. «Автомобилист» принимает «Салават», ЦСКА против СКА, «Ак Барс» сыграет с «Трактором», «Торпедо» в гостях у «Северстали»
1 минуту назадLive
Бахмутов о тренере «Динамо»: «Может, звучит националистически, но я против североамериканцев. Иностранцы в КХЛ ничего не показали, надо идти по пути «Сибири»
сегодня, 12:48
Ротенберг – один из претендентов на пост главного тренера «Динамо» («Mash на спорте»)
сегодня, 12:33
Мэттью Ткачак: «Торторелла – отличный оратор и прекрасный мотиватор. Он будет великолепен в «Вегасе». Уверен, ребята в восторге»
сегодня, 12:17
Владимир Крикунов: «С Кудашовым у «Динамо» был бы такой же результат. За 3 года нормальный тренер должен сделать команду, чтобы она звенела. Он 4,5 отработал, но так ничего и не сделал»
сегодня, 11:57
Агент Гусева: «Никита может как покинуть «Динамо», так и остаться. На данный момент мы не общались о продлении контракта. Нужно понять, что будет с командой на следующий сезон»
сегодня, 11:45
Борис Майоров: «Тардиф плохо относится к России, ничего хорошего для российского хоккея не сделал, только нагадил нам. Пусть уходит»
сегодня, 12:58
Макар не играл в 3-м периоде против «Калгари» из-за травмы. Защитник «Колорадо» сделал 3 передачи за 17:15 на льду
сегодня, 11:31
Сушко о будущем Козлова в «Динамо»: «Придет время, и вы все узнаете»
сегодня, 11:19
Анатолий Тимощук: «Мы с Соболевым постоянно обсуждаем хоккейные истории. Не знаю, кого поддерживал Дивеев на матче с ЦСКА, но мы с Сашей болеем за СКА»
сегодня, 11:09
Ожиганов о 0-4 от «Динамо» Минск: «Мы такого не ожидали. Немного поздно сделали выводы по перестройке. Нам надо было что‑то «мусорное» доработать, забить гол»
сегодня, 09:49
Вячеслав Козлов о Кудашове: «Пытался уговорить руководство «Динамо», чтобы его не увольняли. Не знаю, если бы я отказался от поста главного тренера – остался бы я в команде?»
сегодня, 08:45
Давыдов о «Динамо» после 0-4: «У Минска умненькая и веселая команда, Шипачев многое дал молодежи. Мы не перестроились на плей-офф. Мало забиваем, нет уверенности»
сегодня, 07:58
Селебрини с 2+1 и 100-м очком в сезоне стал 1-й звездой дня в НХЛ. Также в тройку вошли Манта с 2+1 и Кадри с дублем за 66 секунд
сегодня, 07:40
Эвандер Кэйн забил «Вегасу» в своем 1000-м матче в регулярках НХЛ. У него 339 шайб в лиге – 4-й результат для игроков с драфта-2009
сегодня, 07:10
Торторелла о первом матче во главе «Вегаса»: «Я был немного заржавевшим. Все еще пытаюсь запомнить прозвища игроков. Буду стараться прививать команде агрессивный стиль»
сегодня, 06:58
