Репортер «Миннесоты», трое ее детей и собака погибли в результате пожара. Причины возгорания устанавливаются
Репортер Джесси Пирс, трое ее детей и собака погибли в результате пожара, который произошел в Миннесоте. 37-летняя Пирс освещала матчи «Уайлд» для официального сайта НХЛ в течение десяти лет.
Утром 21 марта ее соседи позвонили 911 и сообщили, что видят пламя, вырывающееся из-под крыши дома. Причина возгорания устанавливается.
«Миннесота» выразила соболезнования в социальных сетях.
«Джесси была добрым и сострадательным человеком, который заботился о своей семье и окружающих. Она была послом хоккея, освещая матчи «Миннесоты», – говорится в сообщении клуба.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: TSN
3 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Жесть
Кто это, доктор знает, его любимица? 🤨
Кто живёт в Миннесоте , передайте всему местному хоккейному сообществу соболезнования от нас
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем