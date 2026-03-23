Репортер «Миннесоты», трое ее детей и собака погибли в результате пожара. Причины возгорания устанавливаются

Репортер «Миннесоты», трое ее детей и собака погибли в результате пожара.

Репортер Джесси Пирс, трое ее детей и собака погибли в результате пожара, который произошел в Миннесоте. 37-летняя Пирс освещала матчи «Уайлд» для официального сайта НХЛ в течение десяти лет.

Утром 21 марта ее соседи позвонили 911 и сообщили, что видят пламя, вырывающееся из-под крыши дома. Причина возгорания устанавливается.

«Миннесота » выразила соболезнования в социальных сетях.

«Джесси была добрым и сострадательным человеком, который заботился о своей семье и окружающих. Она была послом хоккея, освещая матчи «Миннесоты», – говорится в сообщении клуба.