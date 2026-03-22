Тренин побил рекорд «Миннесоты» по силовым приемам за сезон – 358 хитов

Форвард «Миннесоты» Яков Тренин побил рекорд франшизы по силовым приемам за сезон НХЛ .

Нападающий сделал 7 хитов за 13:56 в игре регулярного чемпионата против «Далласа» (2:1 ОТ).

Всего на его счету теперь 358 силовых приемов в сезоне-2025/26.

Он побил рекорд клуба, установленный Кэлом Клаттербаком (356 хитов в сезоне-2008/09).