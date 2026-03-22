Тренин побил рекорд «Миннесоты» по силовым приемам за сезон – 358 хитов
Форвард «Миннесоты» Яков Тренин побил рекорд франшизы по силовым приемам за сезон НХЛ.
Нападающий сделал 7 хитов за 13:56 в игре регулярного чемпионата против «Далласа» (2:1 ОТ).
Всего на его счету теперь 358 силовых приемов в сезоне-2025/26.
Он побил рекорд клуба, установленный Кэлом Клаттербаком (356 хитов в сезоне-2008/09).
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: пресс-служба «Миннесоты»
ХитМэнн
Интересно а Ьренин и Подколзин сталкивались когда-либо на льду?
Клатербак играл оказывается не только в островах
