7

Тренин побил рекорд «Миннесоты» по силовым приемам за сезон – 358 хитов

Форвард «Миннесоты» Яков Тренин побил рекорд франшизы по силовым приемам за сезон НХЛ.

Нападающий сделал 7 хитов за 13:56 в игре регулярного чемпионата против «Далласа» (2:1 ОТ).

Всего на его счету теперь 358 силовых приемов в сезоне-2025/26. 

Он побил рекорд клуба, установленный Кэлом Клаттербаком (356 хитов в сезоне-2008/09).

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: пресс-служба «Миннесоты»
logoМиннесота
рекорды
logoКэл Клаттербак
logoНХЛ
logoЯков Тренин
7 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Интересно а Ьренин и Подколзин сталкивались когда-либо на льду?
Клатербак играл оказывается не только в островах
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Владимир Тарасенко: «Горжусь, что забил 20 голов. Особенно после прошлого сезона. Стараюсь усердно работать и заслужить свое место в «Миннесоте»
сегодня, 11:58
Тарасенко в 9-й раз забил 20+ голов за сезон в НХЛ. Он 13-й россиянин с таким достижением
сегодня, 11:18
Тарасенко забил «Далласу» в овертайме, став 1-й звездой матча. У него 20+20 в 64 играх
сегодня, 01:14Видео
Рекомендуем
Главные новости
Люзенков о том, что игроки «Металлурга» часто падают: «Все понимают, что плей-офф – это не фигурное катание, надо рубиться, судейство отличается от регулярки»
9 минут назад
НХЛ. «Вашингтон» примет «Колорадо», «Питтсбург» сыграет с «Каролиной», «Коламбус» в гостях у «Айлендерс», «Тампа» против «Калгари»
18 минут назад
Гришин о том, что Ги Буше поддавливает судей эмоциональностью: «Не думаю, что это козырь. Мы не канадцы, российский менталитет – чем больше нас давят, тем выше сопротивление»
31 минуту назад
Жамнов об обмене Тодда: «Потеря для «Спартака», но есть много нюансов, это лучше к спортдиректору. Роль Князева понятна, это не защитник топ-4. Работаем с тем, что имеем»
44 минуты назад
Мичков набрал 100 очков в НХЛ. У форварда «Филадельфии» 42+58 в 148 играх регулярки
сегодня, 14:08
Макдэвид о 2-м месте «Эдмонтона» в Тихоокеанском дивизионе: «Нам повезло играть здесь, многим командам повезло. У нас что-то вроде боя подушками»
сегодня, 13:57
Кучеров набрал 3 очка за период в 32-й раз в карьере, разделив 5-е место в истории НХЛ с Петером Штястны. В топ-4 входят Гретцки, Лемье, Ягр и Босси
сегодня, 13:25
Ларионов о молодежи СКА в плей-офф: «Не будем никого накрывать крышкой, чтобы они не делали какие-то вещи. Здесь не будет консерватизма и стресса»
сегодня, 13:15
Гришин о «Нефтехимике»: «Результативность у нас не очень высокая. Завидую «Металлургу», который забивает 250 голов за чемпионат»
сегодня, 13:06
Дэниэл Спронг: «После перехода в «Автомобилист» все было здорово, жаль, что я не оказался здесь раньше. Тренер хорошо ко мне относится, у нас отличная химия с Шаровым»
сегодня, 12:49
Ко всем новостям
Последние новости
Коршков о серии с «Ак Барсом»: «Там возрастные защитники, что может пойти нам на пользу. Нам надо будет похитрее действовать в атаке. У нас во всем есть преимущество, везде по чуть-чуть»
19 минут назад
Николай Заварухин: «Салават» – быстрая команда, нам тоже надо играть в быстрый хоккей, отталкиваться от своей игры. В плей-офф все должны действовать вместе и в обороне, и в атаке»
сегодня, 12:42
Ларионов о серии с ЦСКА: «Придется преодолевать очень плотную оборону. Готовимся, нужно найти слабые места, они есть у всех команд»
сегодня, 11:45
Сучков о серии с «Автомобилистом»: «Знаем их мастеров, подкручиваем каждую деталь, чтобы быть готовыми. «Салавату» следует отталкиваться от своей игры. То, что мы делали весь сезон – борьба, стыки»
сегодня, 11:38
Гатиятулин о серии с «Трактором»: «Явных фаворитов в этом сезоне нет – у каждой команды свои плюсы. Решать все будут детали, над которыми мы работаем. Настроение рабочее, ребята готовы»
сегодня, 10:30
Козлов о серии с «Автомобилистом»: «Тяжелый соперник, готовимся во все оружии. Будем концентрироваться и на контроле шайбы, и на обороне, и на атаке. Это плей-офф, все зоны должны быть хорошо сыграны»
сегодня, 10:12
Василевский отразил 25 из 27 бросков «Эдмонтона», выиграв 3-й матч подряд. У вратаря «Тампы» 33 победы в 48 играх сезона
сегодня, 09:32
Вратарь «Торонто» Столарц пропустил матч против «Оттавы» из-за попадания шайбы в горло на разминке. Он прошел обследование в больнице
сегодня, 07:15
Чинахов обновил личный рекорд по очкам за сезон в НХЛ – 30. У него 101 балл в 235 играх в лиге
сегодня, 06:55
Подколзин стал 3-й звездой матча с «Тампой»: драка с Сирелли и 4 хита за 14:08. Форвард «Лайтнинг» вступился за Хэйгла после двойного силового
сегодня, 06:25Видео
Рекомендуем